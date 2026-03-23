美伊和談劇本 傳川普團隊已沙盤推演

美國總統川普（路透）

美國新聞網站Axios廿一日引述消息人士報導，川普政府在伊朗戰爭開打三週後，已就衝突下一階段以及與伊朗和談的可能情況展開初步討論，任何結束戰爭的協議，都必須包括重新開放荷姆茲海峽、解決伊朗高濃縮鈾庫存問題，並制定關於伊朗核計畫、彈道飛彈，以及德黑蘭對區域代理人支持的長期協議。

美官員評估 再打兩到三週

知情人士指出，美國官員評估，伊朗衝突估計還會再打兩到三週，在此同時，川普的幕僚也著手準備外交斡旋。據稱川普特使庫希納與魏科夫，正參與相關討論。

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美國官員和消息人士指出，美國和伊朗近來雖未直接接觸，但經埃及、卡達與英國居中傳話得知，伊朗有意談判，但條件頗為嚴苛，包括要求停火、保證未來不再開戰，以及提供相關賠償等。美國所提的條件此前已遭伊朗拒絕，而德黑蘭要求的賠償，則被美國總統川普斥為想都別想。

報導指出，美方要求任何結束戰爭的協議，都必須納入開放荷姆茲海峽，還要求伊朗做出六項承諾，包括五年內不發展飛彈計畫；完全停止濃縮鈾活動；去年遭美國和以色列轟炸的納坦茲、伊斯法罕及福爾多等三座核設施永久除役；同意外部嚴格監督涉及核武發展的離心機與相關機械的製造與使用；與中東地區國家簽訂飛彈數量上限一千枚的限武條約；以及停止資助黎巴嫩真主黨、葉門青年運動與加薩走廊哈瑪斯等區域代理人。

伊朗總統裴澤斯基安則告訴印度總理莫迪，美以必須立即停止侵略行動，才能結束戰爭、避免更廣泛的區域衝突，提議由西亞國家組成區域安全架構，在不受外來勢力干預的情況下確保和平，並呼籲金磚國家（BRICS）發揮作用，制止針對伊朗的侵略行徑。

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