48小時最後通牒 要求荷姆茲解封》川普威脅抹平伊朗電廠

美國總統川普21日向伊朗下達48小時最後通牒，要求全面開放荷姆茲海峽，否則將「抹平」伊朗所有發電廠。圖為美國空軍B-1戰略轟炸機22日從英格蘭西南部的皇家空軍費爾福基地起飛。（路透）

伊朗放話 反擊美以在中東的能源設施

美國總統川普廿一日向伊朗下達四十八小時最後通牒，要求全面開放荷姆茲海峽，否則將「抹平」伊朗所有發電廠。伊朗軍方隨後威脅，若發電廠遭攻擊，將襲擊中東地區與美國和以色列相關所有能源基礎設施。

川普於美東廿一日晚間七時四十四分在「真實社群」發文，要求伊朗在不採取任何威脅措施的情況下，完全開放荷姆茲海峽，警告若四十八小時內不重新開放，美國將襲擊並摧毀伊朗各處發電廠，「首先從最大的發電廠開始」。

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川普本月十一日就曾暗示摧毀伊朗電網，隨後又淡化此可能性，「我們可以在一小時內摧毀他們（伊朗）的電力設施，他們需要廿五年才能重建。所以理想情況下，我們不會這樣做」。

「彭博」統計，伊朗目前有九十八座營運中的天然氣發電廠，包括德黑蘭東南部的德馬溫複循環發電廠，裝置容量約二八六八兆瓦；阿瓦茲北部的拉明發電廠，裝置容量一九一〇兆瓦；查特魯德的克爾曼發電廠，裝置容量一八九〇兆瓦；唯一的布什爾核電廠也不排除成為攻擊目標。有別於襲擊天然氣田等能源資產，襲擊伊朗電力設施預計不會立即影響全球能源供應。

針對川普威脅，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」發表聲明指出，倘若伊朗的燃油與能源基礎建設遭到破壞，美國與以色列的所有能源、通訊科技與海水淡化基礎設施，都將淪為攻擊目標。

伊朗駐聯合國國際海事組織（IMO）代表墨沙維廿二日則表示，荷姆茲海峽仍對所有船隻開放，與「伊朗敵人」無關的船隻，只要與德黑蘭協調安全措施，即可通過。

G7、歐盟外長譴責伊朗威脅區域

七大工業國集團（G7）及歐盟外交部長廿一日發表聲明，譴責伊朗襲擊波斯灣多國平民和民生基礎設施，已威脅區域和全球安全，呼籲伊朗「立即且無條件」停止針對中東盟友的攻擊。聲明也重申，伊朗絕不能擁有核武，且必須停止彈道飛彈計畫。

日本否認要與伊談判確保通航

針對有報導指稱伊朗準備允許日本相關船隻通過荷姆茲海峽，日本外務大臣茂木敏充廿二日表示，日本並未考慮與德黑蘭進行談判，以確保其船隻通行，並強調日方的重點是確保「所有人都能通行的條件」，尤其是維護廣泛航行自由的重要性。茂木表示約四十五艘與日本有關的船隻，仍滯留在荷姆茲海峽，日本政府將負責保障這些船隻的安全。

日本共同社廿一日報導，伊朗外交部長阿拉奇表示，德黑蘭準備允許與日本有關船隻通過荷姆茲海峽。但茂木強調，在最近一次與德黑蘭通話時，並未提及日本是否獲得特殊待遇。此外，茂木還暗示，在美國、以色列與伊朗停戰後，考慮派遣自衛隊到荷姆茲海峽掃雷。

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