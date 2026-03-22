抑制油價 美暫緩伊朗石油制裁

在阿拉伯聯合大公國與阿曼交界、靠近荷姆茲海峽處航行的油輪。（路透）

為解決伊朗實質封鎖關鍵能源航道荷姆茲海峽引發的全球能源危機，美國除了採取空中行動消滅波斯灣水域的武裝威脅，另宣布解除伊朗海上石油銷售禁令卅天，藉此緩解飆升中的國際石油價格。

美國財政部宣布，暫時解除已於三月廿日前裝船的伊朗石油、化石產品禁售令，直到四月十九日。但仍不得出售給古巴、北韓及烏克蘭的俄國占領區。美國才在十二日同樣對遭制裁的俄羅斯石油頒布「暫時性授權」卅天。

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短期措施 解除伊海上石油銷售禁令卅天

財政部長貝森特表示，此舉屬量身制定的短期措施，依循的是總統川普「使全球能源流動最大化」及「確保市場穩定」方針。他提到目前受制裁的伊朗石油正被中國低價囤積、「藉由替全球暫時解鎖既存供應，美國將迅速為國際市場挹注約一．四億桶石油，擴大全球能源總量，協助緩解因伊朗導致的暫時性供應壓力」。彭博引述高盛估算，伊朗海上原油數量為一．〇五億桶。

貝森特強調，此措施意在利用伊朗石油對抗德黑蘭自身，在史詩怒火行動持續同時壓低油價，伊朗也難以從中收取任何收益。貝森特十九日接受「福斯商業」訪問時提到，釋出伊朗石油應能夠維持十至十四天的低價區間。

伊朗石油部發言人在社群媒體回應，當前在海上並無多餘原油供應給其它國際市場，「美國財政部的聲明只不過是要提供買家希望」。

彭博指出，當前伊朗石油的大宗買家為中國，雖然美國解除禁令按理能夠擴大潛在買家範圍，但因國際金融市場對德黑蘭的限制仍在，有意採購的新買家得設法處理制定協議所面臨的難題。

美國能源部長賴特預期，亞洲會是伊朗石油解禁的主要受益者，預計三至四天內便能陸續運抵。除了受惠於制裁以低價購入伊朗石油的中國買家，二〇一八年美國重新制裁伊朗石油前，南韓、印度、日本、義大利和台灣也是該國原油的主要買家。

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