多線激戰 伊朗戰爭瀕臨區域大戰

部署在和黎巴嫩邊境交界處的以軍自走砲車。（路透）

香港南華早報廿一日報導，伊朗戰爭爆發三週以來，針對能源設施的攻擊導致各條戰線衝突不斷升級，已將中東推向全面區域戰爭邊緣。隨着波斯灣各國對伊朗攻擊的耐心逐漸耗盡，專家評估德黑蘭雖在戰略上取得進展，但為避免引發美國地面行動，應不至於過度擴張戰火。

以色列於十八日攻擊伊朗全球最大天然氣凝析油氣田「南帕爾斯氣田」後，伊朗隨即展開報復，襲擊卡達天然氣加工設施，並首次打擊沙烏地阿拉伯首都利雅德位於紅海沿岸的主要煉油廠。此舉顯示伊朗有能力將封鎖範圍從荷姆茲海峽擴大至曼德海峽，切斷該地區主要替代航道。

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目前戰火已蔓延多國，以色列因黎巴嫩「真主黨」介入衝突，已對黎南發動地面入侵。伊拉克境內親伊朗民兵則與美軍交火，庫德族亦遭伊朗革命衛隊攻擊。夾縫中的敘利亞政府正於邊境集結兵力，防範遭以色列行動波及，並透過外交管道阻止伊拉克民兵襲擊其領土。

紐約智庫「蘇凡中心」資深研究員卡茨曼認為，德黑蘭雖在荷姆茲海峽製造混亂，並在戰略上取得巨大成功，但預計不會在葉門「青年運動」協助下徹底封鎖紅海，以免促使美國總統川普下令地面入侵。與普遍認為地面入侵將使美軍陷入泥淖的觀點相反，卡茨曼指出，地面戰爭對伊朗而言將是「噩夢」，因其軍隊訓練不足、裝備簡陋，且在美、以戰機奪取制空權下難以集結兵力。德黑蘭深知自身阻止美軍佔領港口與島嶼的能力有限，不願輕易挑釁，儘管與青年運動製造新戰區仍是其戰略選項。

耐心有限 波灣國家恐反擊

值得注意的是，中東局勢尚未全面崩潰，主因是波斯灣國家在遭受無人機與飛彈攻擊下仍保持克制。然而，隨着能源基礎設施癱瘓，沙烏地、卡達與阿聯面臨美方與內部的強大要求反擊壓力。阿聯總統外交顧問加爾加希證實正與華府磋商確保貿易暢通；沙烏地外交大臣費瑟則警告德黑蘭嚴重誤判情勢，強調沙國與夥伴實力強大且耐心並非無限，隨時可能發動反擊。

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