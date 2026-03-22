奪取伊朗石油島 美：隨時可以

美國總統川普與國務卿魯比歐廿日在白宮南草坪準備登上直升機陸戰隊一號。（美聯社）

川普考慮「逐步結束」軍事行動

美國和以色列聯手攻擊伊朗進入第四週，雙方持續交火。美國總統川普廿日暗示考慮「逐步結束」行動，稱美國已接近實現目標，伊朗需十年才能重建。白宮同日表示，美軍隨時可「奪取」伊朗石油樞紐哈格島，以迫使伊朗重新開放荷姆茲海峽。

稱美已接近實現目標 以則嗆加強攻擊

川普當天先向記者表示，他目前並未考慮與伊朗停火。同日稍晚，他又在「真實社群」發文，稱正考慮「逐步結束我們在中東的大規模軍事行動」，目標是徹底削弱伊朗彈道飛彈能力、摧毀其國防工業基礎、消滅海空軍、永遠不讓德黑蘭擁有核能力，並保護中東盟友。但他不久前才排除停火可能，且數千名美軍陸戰隊員正前往中東，凸顯他在戰爭的目標和計畫上持續發出截然不同的訊號。以色列國防部長卡茲廿一日則嗆聲，對伊朗的攻擊在未來一週會顯著增加。

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針對承載全球五分之一石油運輸的荷姆茲海峽，川普表示應由最依賴中東能源的國家承擔安全責任，若這些國家請求，美國將協助，但威脅消除就無需這麼做。彭博批評川普此話甩鍋，忽視石油市場的全球影響力，指供應衝擊最終仍會影響美國消費者。

已摧毀40多艘佈雷船 抨北約紙老虎

川普還抨擊北約組織（NATO）未協助荷姆茲海峽安全，稱「懦夫，我們會記住這點」，也指責北約未加入阻止伊朗擁有核武的戰鬥，「沒有美國，北約就只是紙老虎」。白宮副新聞秘書凱利表示，只要總統下令，美軍隨時可奪取哈格島，川普已採取行動摧毀四十多艘佈雷船。

德黑蘭重建恐需10年

同日川普在MS NOW新聞頻道訪問中說，美以發動進攻後，伊朗需要十年重建，並強調推翻伊朗神權統治並非主要目標，「我現在就可以離開，他們也需要十年才能重建。但這不是可接受的局面。如果我們繼續待下去，他們就永遠無法重建」。他稱美國去年六月「午夜重鎚」行動已摧毀伊朗製造核武的能力，但境內仍有「核塵埃」即濃縮鈾。專家和政府官員表示，回收濃縮鈾將是漫長危險的行動，甚至可能需要地面部隊。

專家稱奪哈格島危險 大增戰爭成本

分析指出，奪取哈格島將使美軍面臨更大危險，並增加戰爭成本與規模。布魯金斯研究所國防戰略專家歐漢倫表示，此舉「無疑具有戰術優勢，但也可能代價高昂，且沒有明確的戰略最終目標」。彭博擔憂，無論川普意圖如何，這類行動可能像越戰、阿富汗戰爭與伊拉克戰爭一樣，從有限行動演變成曠日持久的戰爭，使美國陷入多年泥淖。

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