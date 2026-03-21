伊朗稱擊中美F-35 五角大廈僅稱迫降

本月初停在美軍林肯號航艦甲板上的陸戰隊F-35C戰機。美軍證實一架F-35A戰機在伊朗執行作戰任務過程中迫降，但未說明原因。（路透）

造價逾一億美元的美軍F-35A匿蹤戰機，設計理念原是能在危險空域中不被察覺地飛行。然而，媒體報導，一架該型戰機十九日在伊朗上空執行任務時，遭伊朗伊斯蘭革命衛隊擊中，迫降於中東一處美軍基地。分析指出，伊朗研發的被動紅外線感測器，可能是成功鎖定美軍戰機的關鍵。

美軍中央司令部發言人霍金斯僅證實，該機在執行作戰任務時被迫緊急降落，飛行員狀況穩定，事件調查中，沒有說明細節。雖然尚不清楚具體武器，但革命衛隊發布影片顯示一枚飛彈擊中戰機左翼，並聲稱飛機已墜毀。若屬實，這將是自「史詩怒火」行動以來，美國有人駕駛戰機首度遭伊朗襲擊，不僅是戰術損失，更揭示第五代戰機的弱點。

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服役以來從未被擊中

F-35服役以來從未在戰鬥中被擊中。美國總統川普與國防部長赫格塞斯曾宣稱伊朗防空系統已被「夷為平地」，顯見美軍對削弱其防空力量充滿信心。然而，此事件證明即使防空系統弱化，仍能偵測並鎖定匿蹤目標。

「今日印度」引述國防專家烏尼坦指出，匿蹤（Stealth）其實是「誤稱」，雖然雷達難以探測，但熱成像仍可識別。他推測伊朗可能使用配備紅外線感測器的滯空攻擊彈藥三五八型防空飛彈，或是某種短程地對空飛彈。這顯示F-35縱使在雷達波段具備匿蹤能力，但在紅外線搜索追蹤（IRST）系統面前，引擎產生的巨大熱能訊號仍會暴露行蹤。

此次事件令人聯想起一九九九年南斯拉夫戰爭中，美軍F-117「夜鷹」匿蹤戰機遭蘇聯一九六〇年代研發的舊式飛彈擊落的往事。這兩者皆被視為當時最尖端、雷達幾乎無法偵測的戰機。

重新評估伊朗防禦系統

這起攻擊對伊朗戰爭局勢具決定性影響。美、以原本宣稱已在廿天內摧毀伊朗防空，並據此部署不具匿蹤能力的B-1與B-2轟炸機。如今證明伊朗防禦系統依然有效，將迫使美以兩國重新評估行動方針，未來必須投入更多資源識別伊朗的地對空防禦，並重新思考戰機飛行高度與空對地武器的部署。

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