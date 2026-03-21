打通荷姆茲海峽 美出動低空攻擊機

美國正出動A-10對地攻擊機，掃蕩荷姆茲海峽的伊朗海軍艦艇。（美聯社檔案照）

華爾街日報十九日報導，美國及其盟友加強打通荷姆茲海峽的軍事行動，派出攻擊機、武裝直升機連日打擊伊朗海軍船隻和致命無人機。此波行動是五角大廈削減伊朗武裝船隻、水雷和巡弋飛彈等威脅的多階段軍事行動一環。若能有效降低危害，美方便能調動軍艦穿越海峽，護航進出波斯灣的船隻，但要達到此一目標可能耗費數週時間。

伊朗封鎖荷姆茲海峽的手段，主要以裝載爆裂物的小型無人艇或無人機攻擊航行船隻。據美國參謀長聯席會議主席凱恩宣布的計畫細節，數架重武裝A-10「疣豬」攻擊機鎖定伊朗的攻擊快艇。部分盟友出動的阿帕契攻擊直升機，擊落危害能源基礎設施的自殺式無人機。

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欲達安全行動程度 預計需耗費數週

戰爭部長赫格塞斯表示，美軍已轟炸伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）基地及加重防禦工事的巡弋飛彈設備，摧毀、損壞超過一二〇艘伊朗海軍船隻。然而，美國智庫「華盛頓近東政策研究所」伊朗軍事專家納迪米指出，據信德黑蘭仍具備數量龐大的水雷、車載巡弋飛彈，以及存放在隱密設施，數百艘尚未受損的船隻，預計得花費數週時間，才能達到足以在海峽安全行動的程度。

華府智庫「美國海軍中心」伊朗分析師康奈爾提到，由於荷姆茲海峽最狹窄處僅約卅九公里寬，即便從數百公里外地點發射巡弋飛彈，仍有機會打中移動中的船隻。減低威脅至船隻恢復航行的程度雖然是可行目標，但需要時間且難以達到百分之百安全。

沙國警告四月油價恐飆至180美元

華爾街日報報導，依沙烏地阿拉伯石油官員估算，若伊朗戰爭和伴隨的供應鏈擾亂無法在短期內落幕，四月第二週的油價上看一五〇美元，並在四月底突破一八〇美元。能源分析師也指出，油價在今年衝到二〇〇美元並非不可能。高油價還可能引發經濟衰退，或是因消費習慣轉變導致需求崩減。

美國及其盟友正出動阿帕契武裝直升機，攻擊波斯灣鄰國的無人機。（法新社）

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