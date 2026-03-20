伊朗構成迫切威脅？ 美情報首長避答

美國國家情報首長加巴德（中）與其他官員出席國會作證時，對伊朗戰爭的背景與結果，發表與總統川普背道而馳的說法。（彭博）

美國國家情報首長加巴德十八日在國會聽證上表示，近來遭美國與以色列聯手攻擊的伊朗的核子計畫，自去年美國重創後便未曾重建，明顯有違美國總統川普宣稱擁核自重的伊朗構成「迫切威脅」並據此為出兵藉口。面對國會議員的逼問，加巴德一再迴避川普事前是否被警告出兵後果的相關提問，最後竟乾脆說，威脅與否，不是情報界，而是川普說了算。

脫口威脅與否 川普說了算

加巴德在國會聽證上還說，伊朗政府遭美國與以色列攻擊數週後「似乎仍維持運作，但已大幅衰弱」。但加巴德等美國情報界高層在長達數小時的國會聽證未能提供外界更多伊戰新內幕，包括她戰前是否就伊朗可能攻擊荷姆茲海峽船隻的後果，以及川普將如何確保荷姆茲海峽暢通進行討論。參議院情報委員會首席民主黨人華納憤怒表示，「非常失望」。

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加巴德在國會聽證的書面答覆中稱，美軍去年六月轟炸伊朗多處核設施的空襲已「徹底抹煞」伊朗核子計劃，德黑蘭當局此後也未能重建其核子能力；但她在國會聽證上發表口頭證詞卻以時間有限改口說，情報機構評估認為，伊朗在戰前正試圖復甦遭重創的核子基建。加巴德書面證詞，明顯與川普聲稱必須與伊朗一戰以阻止來自伊朗「迫切威脅」的主張相左，至於口頭證詞與書面證詞不符，則被民主黨人當場抓包，被嗆是「選擇性忽略與總統說詞矛盾之處」。

加巴德還刻意表示，出兵伊朗在於其「迫切威脅」的結論完全是川普的個人判斷，以及拒絕直接回答美國情報界的評估是否也認同川普的判斷。民主黨聯邦參議員奧索夫逼問加巴德，要她回答「是或不是」；不願正面答覆的加巴德竟說：「情報界沒有責任去判定什麼是或不是迫切威脅。」奧索夫隨即打斷加巴德的發言駁斥說︰「判定什麼會對美國構成威脅就是你們（情報界）的責任。」

紐約時報指出，美國總統雖然有權以任何方式自行詮釋情報，但奧索夫宣稱情報界有責任判定威脅的說法沒錯—在為美國情報界培育領導人才的國家情報大學，有大量關於提供預警的藝術與科學文獻。

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