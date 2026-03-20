高市抵美 川普改議程延長會談

日本首相高市早苗美東時間18日抵達華府近郊的安德魯聯合基地，展開訪問美國行程。（美聯社）

日本首相高市早苗在美東時間十八日晚間抵達華府，展開就任後首次訪美行程，十九日上午（台灣時間十九日深夜）在白宮與美國總統川普舉行領袖會談。日本媒體報導，美方在會談前臨時取消工作午餐，以延長會談時間，顯見議題的緊迫性與談判強度已超出原先安排。

將強調台海重要性

日本政府原本規劃藉此行與美方確認對中政策的底線、強化對中遏制與經濟安全保障合作，但隨著伊朗戰爭急遽升溫，會談主軸轉向中東情勢，尤其是荷姆茲海峽的航行安全，以及日本可提出的「貢獻方案」，高市的外交能力備受考驗。不過，日媒報導，高市仍將向美方明確傳達，維持台灣海峽和平穩定的重要性。

請繼續往下閱讀...

對中遏制仍是重要戰略目標

對於川普政府期待各國對荷姆茲海峽航行安全做出具體貢獻，但在戰鬥持續的情況下，高市政府對於派遣自衛隊態度審慎。高市預計在會談中表達對「航行自由」的支持，另一方面也將說明日本「能做與不能做的範圍」，在維持日美同盟與避免捲入軍事衝突間尋求平衡。

工作午餐臨時取消

不過，在高市和川普舉行領袖會談前，時事通信報導，川普有意取消工作午餐，以便延長閉門會談時間。由於工作午餐通常會由多個部會官員共同參與，屬於政策協調層級，若被取消而延長會談時間，將維持少數核心成員的閉門磋商，議題可能高度集中於安全與中東情勢，高市必須直接面對美方對具體行動的期待。

強化同盟 抗中脅迫

除中東議題外，對中遏制仍是高市此行的重要戰略目標。日美兩國預計重申「自由開放的印太」構想，並強調台海和平穩定的重要性，同時加強在稀土等關鍵物資供應鏈上的合作，以降低對中國的依賴。日本也希望透過擴大對美投資與經濟安全合作，強化同盟整體對中國經濟脅迫的應對能力，並在安全與經濟層面形成更具體的嚇阻效果。

此外，雙方仍預計在能源領域達成協議，可望公布「日美戰略投資聯合聲明」，日本將對美國進行能源投資，最多約七三〇億美元，包括小型模組化反應爐（SMR）與天然氣發電設施，以因應能源價格波動並強化供應鏈。這些投資屬於日美關稅協議中，對美投資五五〇〇億美元的第二階段。

高市原本希望在川普訪問中國前先行溝通，以避免美國繞過日本與中國交易，但隨著川普將重心轉向伊朗，甚至延後訪中行程，整體外交佈局被打亂。如何在回應美方壓力的同時維持外交彈性，並兼顧印太安全佈局，將成為此次高市訪美的最大考驗。

另一方面，美國國家情報首長辦公室（ODNI）十八日發布年度全球威脅評估報告，指出高市有關「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答詢，是日本政府立場的「重大轉變」。對此，官房長官木原稔十九日指出，日本政府立場始終一致，高市的說法並非重大政策轉變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法