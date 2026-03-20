火上加油 以伊猛轟油氣設施

伊朗18日發射彈道飛彈攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德。圖為沙國國營沙烏地阿美石油公司附近爆炸起火。（路透）

美國與以色列對伊朗的大規模軍事行動將滿第三週。全球最大天然氣田「南帕爾斯」（South Pars）遭以軍轟炸後，伊朗十九日加大對波斯灣鄰國的能源報復攻擊，先後襲擊沙烏地阿拉伯紅海沿岸煉油廠、卡達與阿拉伯聯合大公國的液化天然氣設施及科威特煉油廠。華爾街日報分析，互相鎖定能源設施的作戰方針，使得在伊朗的戰事進入新階段。

伊天然氣田遭襲 重創能源供應

以色列十八日對伊朗位於波斯灣離岸的南帕爾斯發動打擊。伊朗總統裴澤斯基安譴責對南帕爾斯的攻擊行動，警告「無法控制的後果」可能壟罩全世界。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，由於本次攻擊，沙國、阿聯和卡達的煉油廠、石油設施及氣田成為直接、合法打擊目標。

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據國際能源總署（IEA）資料，這片由伊朗和卡達共同經營的氣田，負責伊朗境內約八十％的天然氣供應量，以國的攻擊形同對伊朗能源供應的直接威脅。紐約智庫「蘇凡中心」指出，以色列在本場戰爭中著重的目標為機構、領導層和基礎建設，「如今他們試圖加重民眾的生活負擔，進一步對德黑蘭政權施壓」。

卡達：伊使館「不受歡迎對象」

卡達作為全球天然氣供應重心，自衝突爆發以來即為伊朗主要打擊目標。卡達能源公司十九日聲明，伊朗飛彈攻擊天然氣中心「拉斯拉凡」工業市，四枚飛彈中一枚突破攔截，造成「龐大火勢及廣泛的進一步損害」。該設施生產已因早先攻擊停擺，美聯社指出，此次損害可能使卡達即便戰爭結束後也無法立即恢復供應。

為表達對德黑蘭的不滿，卡達外交部宣布伊朗大使館軍事、安全部門及其職員為「不受歡迎對象」。

科威特、阿聯、沙國 接連遭襲

科威特阿瑪迪港的煉油廠也受到無人機攻擊起火，無人員傷亡。該處煉油廠是中東最大規模煉油設施之一，每日產能達七十三萬桶。

沙烏地阿拉伯位於紅海的延布港的煉油廠和首都利雅德分別遭無人機和飛彈襲擊，沙國外長直言，德黑蘭的最新攻擊「粉碎了此前僅存的信任」。

阿拉伯聯合大公國雖然攔截伊朗夜間對哈布山和巴布天然氣設施的無人機攻擊，但設施仍被迫停止運作，阿布達比譴責德黑蘭的危險行徑使緊張情勢升高。

削弱革命衛隊重要收益來源

華爾街日報引述知情人士說法，以色列打擊南帕爾斯旨在削弱伊朗革命衛隊重要收益來源。華盛頓事前接獲以方攻擊通知，但沒有參與其中。美國總統川普准許這起攻擊，藉此施壓德黑蘭解除對荷姆茲海峽的封鎖。但川普十八日聲稱美方事前並不知情。

供應衝擊超出封鎖荷姆茲海峽

分析家指出，對能源設施的攻擊將使供應衝擊達到超出荷姆茲海峽封鎖的新層級，受損設施的修復可能會比戰爭本身花上更長時間。國際基準油價布倫特原油已因此一度飆升至每桶一一八美元，與上月廿八日以美兩國開戰時相較，漲幅超過六十％。

以色列18日攻擊全球最大天然氣田的伊朗南帕爾斯氣田，伊朗報復攻擊卡達與沙烏地，戰事升級至新階段。（路透）

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