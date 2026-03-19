「史詩怒火」行動日誌

截至3/18

◎伊朗最高國家安全委員會證實，首長拉里賈尼已遭以色列擊斃；伊朗陸軍司令哈塔米警告，將對拉里賈尼遇害採取果斷報復；伊朗新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼拒絕由中間國家轉達的緩和局勢提議。

◎以色列宣布，已擊斃伊朗情報部長哈蒂柏；伊朗處決1名被控為以色列情報機構「摩薩德」從事間諜活動的男子。

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◎美國總統川普批評北約（NATO）在伊朗問題上犯下「愚蠢錯誤」，美國在伊戰中「不再需要」他國的軍事協助；阿拉伯聯合大公國高層官員表示，阿聯可能會加入荷姆茲海峽護航行動。

◎伊拉克政府與該國北部的庫德族自治政府達成協議，恢復將基爾庫克油田的石油，透過管線避開波斯灣，出口至土耳其傑伊漢港。

◎做為美國基準的西德州中級原油（WTI）合約於亞洲盤下跌超過4％，來到每桶92.11美元。

◎俄羅斯國營核子企業（Rosatom）在伊朗建造的核電廠遭到攻擊，但未造成任何破壞或傷亡。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

以色列17日擊斃伊朗志願民兵組織「巴斯杰」最高指揮官蘇雷曼尼，並對巴斯杰位於德黑蘭周邊的據點發動打擊。（法新社）

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