高市訪美獲準國賓禮遇 中東成焦點

日本首相高市早苗（左）18日晚間啟程，展開上任後首次訪問美國行程，預定和美國總統川普（右）在華府波多馬克河畔，共同進行櫻花植樹活動。（美聯社檔案照）

日本首相高市早苗十八日晚間啟程，展開上任後首次訪問美國行程，美方將以「準國賓」規格接待，除安排工作午餐外，還將舉行晚宴。高市此行的伴手禮為日本櫻花樹，預定和美國總統川普在華府波多馬克河畔，共同進行櫻花植樹活動。

去年十月就任首相的高市，在上任後五個月內訪美，雖不算是最快，但她上任不久即在東京迎接川普，並回訪美國，半年內完成雙向互訪，相當罕見。過去日本首相安倍晉三和岸田文雄，均曾獲邀以國賓身分訪美，高市這次雖未正式標示為國賓待遇，但在同一天內安排午餐與晚宴，已算是準國賓級，被日本媒體解讀為一種特殊待遇。

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高市這次訪美只在華府停留三天兩夜，美方雖曾邀她前往國會發表演說，但因行程緊湊最終並未納入，而與川普會談後，也未安排召開聯合記者會。

高市訪問華府還預定前往阿靈頓國家公墓致意，並與川普在波多馬克河畔共同種植日本櫻花樹。日本為慶祝美國建國二五〇年，將贈送二五〇棵櫻花樹。日本在一九一二年贈送美國約三千棵櫻花樹，做為日美友誼象徵，波多馬克河畔現已成為華府著名的賞櫻勝地。

高市這次訪美，原本是想搶在川普訪問中國之前，先與美方確認對中政策的底線與共識，將日本鎖定為「不可繞過的核心盟友」。然而，由於目前中東局勢緊張，川普幾乎以「情勒」方式，對北大西洋公約組織（NATO）和日本、南韓等盟友招手。高市十八日在參議院預算委員會答詢時表示，她將向川普說明，「日本會依據自身法律，能做的會做，不能做的也會清楚表達。」

日本近日忙於研擬回應川普的中東派遣期待，最可能的方式是仿效安倍在二〇一九年的作法，以「調查﹒研究」為目的派遣自衛隊護衛艦。不過，高市也強調「目前沒有相關計畫」，若採取相同作法，「前提是必須確定停火」。

另一方面，川普延後訪中行程，也是這次會談的變數之一。官房長官木原稔十八日強調，會談預計將討論中東局勢等議題，也將確認對「自由且開放的印太」（FOIP）的參與與合作，希望藉此再次確認日美牢不可破的團結，並成為開創日美同盟新歷史的契機。

日本經濟新聞報導，此次日美峰會可能討論的議題，包括中東局勢與荷姆茲海峽等能源供應問題、中國限制對日出口軍民兩用技術、日本強化防衛力相關的提高防衛經費與年底修訂安保三文件等。另一個重頭戲則是日本對美國的投資，包括投資石油基礎設施和火力發電，以及邀請美國共同推動南鳥島近海的稀土開發等。

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