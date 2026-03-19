坐收戰事之利 俄擴大與伊情報分享

知情人士透露，俄羅斯一直擴大與伊朗的情報分享和軍事合作，提供衛星影像和改良的無人機技術，協助德黑蘭當局鎖定中東地區的美軍部隊。圖為俄國總統普廷（左）2022年7月訪問伊朗，會晤時任最高領袖哈米尼（右）。（美聯社檔案照）

華爾街日報十七日引述知情人士的話獨家披露，俄羅斯已擴大與其在中東地區最親密的盟友伊朗分享情報與軍事合作，包括提供伊朗有關敵軍目標與動向的衛星影像與改良版的無人機技術，好讓德黑蘭當局能持續與美國以及以色列的大軍對抗，延長這場在軍事與經濟上對俄羅斯都有利的中東戰爭。

俄伊兩國雖無正式的軍事聯盟關係，但伊朗是俄羅斯在中東最親密的夥伴，而俄國則是伊朗的主要軍事供應國之一。俄伊關係自前蘇聯解體以來起起伏伏，但雙方軍事關係在俄羅斯全面入侵烏克蘭後明顯深化，除常見的分享經驗、代表團互訪與共同訓練外，俄羅斯幫伊朗建造與發射衛星系統，伊朗則提供俄羅斯伊朗製的「見證者」無人機用於攻擊烏克蘭。

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分享衛星影像與無人機技術

根據報導，而今俄羅斯已擴大與伊朗的情報分享以及軍事合作，其中提供給伊朗的無人機技術，包括能提升通訊、導航與定位目標定位的改進版「見證者」無人機的零組件；俄羅斯還借鑒在俄烏戰爭中使用無人機的經驗，提供伊朗在軍事行動中應使用多少架無人機以及應從多少高度發動攻擊的戰術指導。

至於衛星影像，俄國此前就一直提供伊朗有關美國及其區域盟友的中東軍力位置，而今又在最近的中東戰爭之初深化此等合作，透過一組為軍事行動提供情報、由俄國航太軍（俄文縮寫為VKS）管理的衛星群，直接提供伊朗能看到陸基與海基目標更清晰細節與移動的衛星圖像，有助於攻擊前的目標鎖定與攻擊後的損害評估。

專攻伊朗軍事的前美國中央情報局（CIA）分析師拉姆森說，俄國提供給伊朗的影像中若有像是特定飛機機型、彈藥庫、防空設施與海軍動向等對伊朗具有價值的細節，「那就真的幫了他們（伊朗）大忙」。

分析家說，伊朗此番在攻擊美國與波灣地區國家軍事目標上的表現，明顯優於去年的十二天戰爭；伊朗的攻擊策略－－先用無人機干擾雷達，再發動飛彈攻擊，也頗類似俄羅斯在俄烏戰爭中的戰術。法國巴黎政治學院教授格拉耶夫斯基說，伊朗在波斯灣地區的打擊，更著重於雷達與指揮控制，其打擊戰術神似俄羅斯。

對於華日的報導，克里姆林宮沒有評論。美國白宮說，任何其他國家向伊朗提供的協助都沒有影響美軍的行動成效。負責與俄國談判的美國特使魏科夫日前說，俄國否認向伊朗提供情報；但川普總統說，他認為莫斯科可能提供伊朗「一點協助」。

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