殲20性能灌水? 中國總設計師涉貪除名

被譽為中國空軍王牌戰機「殲-20之父」的楊偉，已遭中國科學院除名院士頭銜。（取自網路）

「殲20之父」楊偉 中科院院士頭銜被撤銷

中國的肅貪行動持續擴大，席捲軍工中央企業與最高學術機構。被譽為中國空軍王牌戰機「殲-20之父」的主要設計者楊偉，已遭中國科學院除名院士頭銜。隨著多名軍工高層與技術權威接連落馬，外界不僅對中國軍工體系的貪腐沉痾感到震驚，更開始強烈質疑，在貪腐陰影籠罩下，殲-20匿蹤戰機對外宣稱的優異性能，存在造假與浮誇的極大可能性。

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綜合中國與香港媒體報導，自二〇二二年中共第廿次全國代表大會以來，至少有十名中國科學院與中國工程院（兩院）院士遭到除名，這些人士多半曾擔任軍工央企的決策高層。最新一位遭拔除頭銜的重量級人物，便是曾任中國航空工業集團副總經理的楊偉。

兩院院士屬終身榮譽 嚴重觸法即遭撤

兩院院士被視為中國最高學術稱號，屬於終身榮譽，一旦出現觸犯法律或嚴重學術不端等情形，便會遭撤銷稱號或勸退。目前，中國科學院官網的「全體院士名單」中，楊偉的姓名與簡歷已被全數撤下。

做為殲-20的總設計師，楊偉是中國軍工界的指標性人物，更曾擔任第中共第十九屆中央委員會候補委員。殲-20問世曾讓中國宣稱成為繼美國之後，世界上第二個裝備第五代戰機的國家。然而，隨著主導研發的最高負責人楊偉因涉貪腐黯然下台，外界對於殲-20實際戰力的查證與質疑聲浪也隨之高漲。

軍事專家長期以來對殲-20的若干關鍵技術指標存有疑慮，首先是發動機的研發瓶頸。殲-20初期高度仰賴俄製AL-31發動機，後續雖換裝國產渦扇-10C（WS-10C），甚至宣稱將配備具備向量推力的渦扇-15（WS-15），但其發動機的推力重量比、妥善率，以及是否真正具備不開後燃器即可進行「超音速巡航」的能力，一直缺乏透明且客觀的數據佐證。

其次是匿蹤性能爭議。殲-20採用獨特的鴨翼（Canard）氣動佈局設計，雖然部分機動性有所提升，但在雷達截面積（RCS）的控制上，尤其是側面與後方的匿蹤效果，被認為難以與美國F-22或F-35匹敵。

軍工體系集體貪腐 加深戰機性能疑慮

此外，中國在先進匿蹤塗層材料的耐用度與維護成本上，是否能達到實戰的高強度要求，也是一大問號。在航電系統與感測器融合技術方面，儘管官方不斷宣傳其具備強大的態勢感知能力，但在缺乏實戰檢驗的情況下，其真實電子戰效能仍有待觀察。

軍工體系的集體貪腐醜聞，進一步加深外界疑慮，在極端缺乏監管與透明度的體制內，鉅額的國防研發經費是否遭到中飽私囊？而在層層貪腐的利益輸送下，殲-20等尖端武器的關鍵零組件品質、生產工藝，以及最終出廠的各項指標，是否為了迎合政治需求而造假或灌水？

被譽為中國空軍王牌戰機「殲-20之父」的楊偉，已遭中國科學院除名院士頭銜，令外界強烈質疑殲-20對外宣稱的優異性能，是否存在造假與浮誇的疑慮。（法新社檔案照）

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