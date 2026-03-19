伊朗情報部長 遭以夜襲獵殺

以色列國防部長卡茲宣布，伊朗情報部長哈蒂柏在以軍空襲中被殲滅。（美聯社檔案照）

授權軍方狙殺伊朗高官 無需額外批准

以色列十八日證實，已在對伊朗的夜襲中「殲滅」伊朗情報部長哈蒂柏（Esmail Khatib），並授權以軍今後可在無需額外批准下逕行狙殺被列為目標的伊朗高官。伊朗總統稍後在Ｘ發文證實哈蒂柏的死訊，這是以色列繼炸死伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）後，再度「了結」一名伊朗安全情報界的高層。

以色列國防部長卡茲說，他與以國總理納坦雅胡已授權軍方在無需額外批准下，狙殺其他被列為目標的伊朗高官…「我們將繼續挫敗與追殺他們所有人」。

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以警告伊個別指揮官當心後果

華爾街日報十八日獨家披露，以色列透過先進技術及滲透伊朗社會的特工，正逐一獵殺已藏匿起來的伊朗政權要員。以色列情報官員甚至致電伊朗個別指揮官，指名道姓地威脅他們及其家人，要求他們在民眾起義時讓步，否則將面臨狙殺後果。

以色列本週稍早表示，曾在一場對伊朗的空襲中鎖定「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）的軍事分支領袖阿卓瑞（Akram al-Ajouri），但尚未確認阿卓瑞已死亡；此外，以色列也誓言獵殺伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼。

這是繼日前夜襲炸死伊朗國家安全首長拉里賈尼與伊朗準軍事部隊「巴斯杰」（Basij ）指揮官蘇雷曼尼後，以色列再次「了結」一名伊朗安全情報界高官。以色列認為，哈蒂柏曾在今年初德黑蘭當局對反政府抗議進行強力鎮壓中扮演重要角色。伊朗稍早以怒嗆復仇間接證實拉里賈尼已死，隨後總統裴澤斯基安發文證實拉里賈尼與哈蒂柏的死訊。

美國總統川普十八日在社群媒體上發文，敦促盟國協助打通遭伊朗封鎖的荷姆茲海峽之餘，還暗示美國可能會在伊朗徹底「完蛋」之後，撒手不管使用荷姆茲海峽的盟國船隻安全，據信欲藉此逼迫盟國加入打通荷姆茲海峽的行列。此外，根據美國中央司令部，美軍十七日在荷姆茲海峽附近的伊朗沿岸投擲五千磅重的深層穿透炸彈，以摧毀反艦巡弋飛彈的加固設施。

伊朗擬選擇性封鎖荷姆茲出口

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗正與八個非中東國家進行談判，以石油採人民幣交易為條件，允許其通過荷姆茲海峽。消息人士聲稱，除維持目前的封鎖措施外，伊朗也在考慮更全面的計畫，以管理通過海峽的海上交通。海事與貿易數據平台指出，自美以對伊朗開戰以來，約有九十艘船隻通過荷姆茲海峽，其中包括油輪，顯示儘管這條水道實際上遭到封鎖，伊朗仍持續出口數以百萬計桶石油，其中又以中國為最大買家。

伊朗十八日為拉里賈尼與蘇雷曼尼舉行葬禮，並以飛彈夜襲色列大城特拉維夫作為報復，以國中部遭到嚴重破壞，特拉維夫商業區附近有兩人死亡；在此同時，伊朗媒體稱其西部羅瑞斯坦省（Lorestan）遭到攻擊，七人死亡。被捲入美以伊戰爭的伊拉克與黎巴嫩也傳出攻擊，其中伊拉克當局宣稱美國大使館再次遇襲，黎國首都貝魯特市中心則遭以軍攻擊，造成至少十二人死亡。

以色列18日加強空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心，真主黨控制的貝魯特南郊不斷傳出爆炸聲，據稱造成至少10人死亡，一棟10層樓建築被毀，景象怵目驚心。（法新社）

美國總統川普十八日發文敦促盟國協助打通荷姆茲海峽，還暗示美國可能會在伊朗徹底「完蛋」之後，撒手不管使用荷姆茲海峽的盟國船隻的安全。（路透檔案照）

伊朗發射搭載集束彈頭的飛彈襲擊以色列，報復以軍擊斃伊朗安全首長拉里賈尼。圖為以色列民眾在飛彈來襲時就地掩蔽。（路透）

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