護航荷姆茲？ 高市訪美恐難迴避

日本首相高市早苗（左）即將啟程訪問美國，將與美國總統川普（右）舉行領袖會談，高市如何回應川普要求日方參與荷姆茲海峽護航任務，勢將成為此次會談的焦點之一。（法新社檔案照）

日本首相高市早苗將於十八日啟程訪問美國，十九日與美國總統川普舉行領袖會談。隨著中東局勢升溫，尤其是伊朗對荷姆茲海峽船舶的攻擊與實質封鎖，美方要求日本採取更積極行動，高市如何回應將成為此次會談的焦點之一。

川普近日點名包括日本在內的七國，希望協助荷姆茲海峽進行船舶護衛。美國戰爭部長赫格塞斯十五日與日本防衛大臣小泉進次郎通話時，也表達希望日本支持由美方主導的「海上特遣部隊」志願聯盟，並推動發表強調「航行自由」的聯合聲明。預料川普在十九日會談中，將向高市提出進一步要求。

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不過，日本政府目前態度審慎。高市十六日在參議院預算委員會表示，政府「正在檢討可採取的必要應對方式」，強調將在法律範圍內思考如何保護日本相關船舶與船員安全。外務大臣茂木敏充也表示，與美國國務卿魯比歐通話時，並未接獲正式派遣要求。官房長官木原稔十七日表示，自衛隊派遣尚未有任何決定。

日本必須維持日美同盟的戰略協調，但又高度依賴中東能源，且與伊朗維持長期友好關係，使其難以輕易選邊。另一方面，日本自衛隊的出動面臨國內法制障礙。自民黨政調會長小林鷹之也指出，在衝突仍持續的情況下，「有必要慎重考量」。

派遣有4法律選項 各有限制

日本經濟新聞報導，日本政府派遣自衛隊有四種法律選項，包括依安保相關法制行使集體自衛權（存亡危機事態），或提供後勤支援（重要影響事態）；依自衛隊法實施海上警備行動、適用海賊對策法；或另行制定特別措施法。但各方案均面臨高度限制。

若引用安保法制行使集體自衛權，必須以美軍行動符合國際法為前提，但日本政府至今避免對美國和以色列攻擊伊朗做出法律評價。海上警備行動則原則上僅能護衛日本籍船舶，且武器使用受限。海賊對處法僅適用於「海賊」，難以應對國家行為。至於制定特別法，則需經國會審議，難以即時因應。

事實上，在川普首次執政的二〇一九年，美國也曾為確保荷姆茲海峽周邊航行安全，發起志願聯盟，並向包括日本在內的亞洲、歐洲等六十多個國家尋求合作。但當時的安倍晉三政府考量與伊朗的傳統友好關係，未參與該聯盟，而是以「調查﹒研究」名義，自行派遣護衛艦至周邊海域，進行情報蒐集與間接護航。高市政府目前已將此列為參考選項之一。

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