怕戰火又怕美抽腿 波灣國家兩難

美國駐巴格達大使館十七日凌晨遭到伊朗無人機與火箭攻擊，至少有一架無人機墜毀在使館區域內，竄起黑煙。（路透）

三名波斯灣消息人士告訴路透，波灣阿拉伯國家並未要求美國與伊朗開戰，但許多國家現在敦促美國不要半途而廢，以免讓伊朗仍有能力威脅波灣的石油命脈，以及仰賴石油的經濟體。

正遭華府施壓加入美伊戰爭

與此同時，這些消息人士與五名西方及阿拉伯外交官指出，華府正施壓波灣國家加入美以對伊朗戰爭。其中三人指出，美國總統川普希望展現該地區對這場軍事行動的支持，以強化其國際合法性與國內支持。

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總部設於沙烏地阿拉伯的「波斯灣研究中心」主席、熟知政府思維的沙吉表示，波灣地區普遍認為，伊朗已跨越每個波灣國家的每一條「紅線」，「起初我們為他們辯護並反對這場戰爭，但一旦他們開始對我們發動打擊，他們就變成敵人。沒有其他方式可以將他們歸類。」

德黑蘭已展現其打擊能力，利用飛彈與無人機攻擊波灣六國的機場、港口、石油設施與商業樞紐，同時擾亂通過荷姆茲海峽的航運；該海峽是承載全球約五分之一石油運輸，並支撐波灣經濟的動脈。

這些攻擊加深波灣國家的擔憂：若讓伊朗保留任何重大攻擊性武器或武器製造能力，可能會使其在緊張局勢升級時，有恃無恐地將該地區的能源命脈當作人質。

隨著戰爭進入第三週，美國和以色列的空襲加劇，伊朗也向波灣各地的美軍基地與民用目標開火。消息人士指出，波灣國家領袖普遍認為，川普應全面削弱伊朗的軍事能力，否則德黑蘭將持續勒索該地區。沙吉說：「如果美國人在任務完成前撤出，我們將被迫獨自對抗伊朗。」

消息人士表示，任何波灣國家的片面軍事行動仍不列入考慮，因為只有集體干預，才能避免個別國家暴露於報復的風險之中。倫敦政經學院（LSE）中東政治與國際關係教授傑吉斯指出，波灣阿拉伯國家若加入美以主導的這場軍事行動，對華府的軍事優勢幾乎沒有幫助，卻可能大幅增加遭到伊朗報復的風險。結果就是經過計算的克制：在不參與一場波灣國家既未發起也無法控制的戰爭的情況下，捍衛主權並釋出紅線訊號。

目前，伊朗已實質決定哪些船隻可以通過荷姆茲海峽，這是該地區沒有任何國家認為可以接受的事。

普林斯頓大學近東研究教授海克爾表示，既然伊朗已證明它能封鎖荷姆茲海峽，波斯灣將面臨一個截然不同的威脅，若不解決，將構成長期性的風險。

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