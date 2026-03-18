川普極限施壓：古巴總統須下台

美國對古巴實施嚴厲石油禁運，使其全面陷入停電的黑暗中。美國總統川普揚言，他對古巴可以為所欲為。（路透）

紐約時報十六日引述知情人士說法，華盛頓在與哈瓦那政府的談判過程中，推動現任古巴總統狄亞士─卡奈下台，但允許掌權超過六十五年的共產政權續存。

六十五歲的狄亞士─卡奈是二〇一九年公投修憲恢復設立總統職務後，時隔四十三年的首位古巴總統，並於二〇二一年當選古巴共產黨第一書記，成為古巴革命以來第三位最高領導人。

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未來走向交由古巴人民定奪

美方目前尚未對仍具備顯著影響力的卡斯楚家族成員下手，但向古巴談判代表表明，狄亞士─卡奈必須下台，未來走向則交由古巴人民定奪。上述立場與川普及其幕僚的外交方針一致，即迫使對方遵從華盛頓意志，而非政權更迭。

依部分川普政府官員觀點，罷黜被視為強硬派的狄亞士─卡奈，是從結構上改變古巴經濟的先決條件之一，這也會是近代古巴史上的首次重大政治變革。美國談判代表也要求撤銷部分仍致力實現古巴革命領袖卡斯楚（Fidel Castro）理想的資深官員，以及推動釋放政治犯。

然而，川普政府的做法可能會讓許多流亡美國的古巴保守派異議人士感到失望，因為他們期望的是古巴政治的全面轉型，古巴裔的美國國會議員及佛羅里達州政治人物，可能也會要求川普採取更深入的行動。

打造一個「從屬國」

紐時指出，華府官員的立場為，著重使古巴逐步向美國商人和企業家打開經濟大門，為打造一個「從屬國」（Client State）建立基礎，同時讓川普得以宣揚象徵性的政治勝利。

狄亞士─卡奈在十三日的九十分鐘記者會上，首度承認哈瓦那正持續與華盛頓協商，但也將古巴經濟困境及大範圍斷電歸咎於美方的貿易禁運，尤其是川普一月廿九日簽署阻斷古巴取得能源的行政命令。

在川普政府對古巴極限施壓後，該國的電力、糧食、藥物和其它基本資源面臨匱乏處境，導致不滿的示威者上週末搗毀古巴共產黨的地方辦公室。據古巴國家電力公司（UNE）聲明，十六日發生全島大斷電，全國約一千萬民眾皆受到影響。

川普十六日在白宮向記者表示，當前古巴是「非常虛弱的國家」，「我確實相信，我會有這個榮幸接管古巴」、「無論是解放還是接管，我想我能夠隨心所欲地處置」。

古巴副總理兼外貿及投資部長佩雷斯－奧利瓦（Oscar Pérez-Oliva Fraga）十六日接受美媒訪問時表示，將打破政治禁忌，正式對海外流亡僑民開放投資，哈瓦那對於與美國企業和在美僑民建立流動商業關係抱持開放立場，也有意迎接對基礎建設等大型項目的外國投資，不侷限於私人或小型商業領域。

紐約時報披露，美國與古巴進行談判期間，川普政府官員曾要求古巴總統狄亞士—卡奈下台，但允許目前的共產政權續存。（法新社檔案照）

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