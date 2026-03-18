以軍擊殺 伊朗國安、軍事2高層喪命

以色列國防部長卡茲宣布，確認伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼，已在16日晚間的精準軍事打擊中遭到擊斃。（美聯社檔案照）

國安委員會首長、革命衛隊強硬派指揮官遭擊斃

以色列國防部長卡茲十七日宣布，確認伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani），以及隸屬伊朗革命衛隊的強硬派準軍事部隊「巴斯杰」（Basij）指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani），均已在十六日晚間精準軍事打擊中遭到擊斃。

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納坦雅胡下令行動 以防長宣布死訊

法新社報導，一旦這項死訊獲得德黑蘭當局確認，將是自美國和以色列聯手在二月廿八日對伊朗首都德黑蘭發動猛烈空襲、進而全面引爆戰爭，並導致時任伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及多名高層領袖喪命以來，最受國際社會矚目且層級最高的一場刺殺行動。

卡茲表示，根據以色列國防軍（IDF）參謀總長薩米（Eyal Zamir）的戰情通報，拉里賈尼與蘇雷曼尼兩人已遭擊斃。與此同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室也發布一張納坦雅胡進行通話的照片，照片說明寫道：「總理納坦雅胡下令擊殺伊朗政權高層。」進一步凸顯這場暗殺行動是由以色列最高領導層親自授權指揮。

拉里賈尼被視為伊朗政權核心人物

現年六十八歲的拉里賈尼，長期以來被外界視為伊朗政權內部真正的核心人物。他與已故的最高領袖哈米尼關係極為密切，數十年來一直在伊朗的核政策以及戰略外交領域，扮演舉足輕重的關鍵要角。在戰爭全面爆發後，拉里賈尼的權力與影響力變得更為龐大，尤其是新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自從獲任命接替其父親的地位以來，至今仍未公開露面，拉里賈尼上週卻被目擊親自出席在德黑蘭舉行的一場親政府集會，並與現場群眾同行，顯示其政治地位穩固。

稍早前，以色列軍方也發表聲明宣布，在對德黑蘭進行的「精準打擊」行動中，成功擊斃巴斯杰指揮官蘇雷曼尼。巴斯杰民兵在伊朗近期爆發的大規模反政府抗爭中，主導主要的鎮壓行動，據稱有數以千計的平民在鎮壓過程中遇害，另有數以萬計的民眾被美捕入獄。

伊外長美特使 傳開戰來首度直接通訊

另一方面，美國Axios和有線電視新聞網（CNN）引述美國官員與知情人士報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）近日重啟與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）的直接通訊，這是自美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，雙方首次已知的直接通訊，據稱阿拉奇傳送給魏科夫的簡訊與結束戰爭有關。但阿拉奇否認在開戰後曾與魏科夫聯繫。

據報導，美國總統川普已指示其團隊，目前不與伊朗進行談判。白宮官員表示，美國在中東的盟邦也已告知美方，願意協助嘗試斡旋關於伊朗核計畫，以及可能結束戰爭的談判，但已遭到回絕。官員指出，川普政府並不確定穆吉塔巴確實掌握權力，甚至不確定他是否還活著。

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