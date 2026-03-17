菲捍衛黃岩島 批中滲透介選

黃岩島（法新社檔案照）

駁中國使館「引述」菲前外交官說法

菲律賓政府十六日拒絕中國對整個南海的主權主張，並駁斥中國大使館聲稱一名菲國外交官曾承認，有爭議的黃岩島（Scarborough Shoal，菲稱馬辛洛克灘）不屬於菲國領土的說法。這是菲律賓官員與中國駐馬尼拉大使館之間，針對南海爭端最新的口水戰。

路透報導，菲律賓外交部海洋事務發言人維拉紐瓦（Rogelio Villanueva Jr.）表示，必須提醒中國，海事與領土主張應受既定的國際法律程序與爭端解決機制約束，而非透過片面宣告或社群媒體貼文來決定。

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維拉紐瓦強調，菲律賓對黃岩島及馬尼拉在南沙群島（Spratly archipelago）所控制的島嶼，擁有「不可分割、不容置疑且長期的主權」。

維拉紐瓦前述發言是在回應中國大使館上週的一篇社群媒體貼文。該貼文聲稱，一名前菲律賓大使曾向德國廣播電台表示，黃岩島不屬於馬尼拉的領土。

黃岩島位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）內，菲律賓與中國皆對黃岩島提出主權聲索；該島礁實際上處於北京控制之下。這座環礁的主權從未正式確立。

近年來，菲律賓與中國陷入一系列海上對峙，菲律賓指控北京在其專屬經濟海域內採取具侵略性的行動，包括發射水砲，以及干擾對菲律賓控制地貌的補給任務。馬尼拉常稱這些行為是「危險操作」，中國則堅稱其海警的行動專業，是在捍衛其領土。

另一方面，菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）警告，與中國相關的間諜與滲透活動，近年已出現「趨勢性」發展，部分行動可能涉及長期布局，甚至可能影響菲律賓二〇二八年總統大選。

崔尼代十六日在ANC電視台訪問中表示，外國勢力的情報網往往需要多年布局，包括培養「潛伏特務」（sleeper agent）以及滲透政府與社會系統，在選舉之前尤其值得關注。他提及丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍的案件，警告若身分審查不足，外國勢力就可能透過長期布局，影響地方甚至國家層級的選舉。

菲軍抓內賊 已鎖定若干人員

崔尼代說，菲律賓軍方已開始透過「內部威脅計畫」（Insider Threat Program），監控軍方及國防部的潛在安全風險，並已透過這套機制鎖定若干可疑涉案人員。此外，軍方也和菲律賓國家安全委員會（NSC）協調，研究是否將類似的監測系統擴展至其他政府機構，以防範政府官員被滲透。

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