川普放話擬延後訪中 提高談判籌碼

（路透檔案照）

美國總統川普在接受「金融時報」電話訪問時，要求仰賴中東石油的中國出手，維護荷姆茲海峽航運安全，否則不排除延後訪問中國行程。專家認為，川普延後訪中，反而讓北京得以避免被推到中東衝突的浪尖上，也可免於盛大接待川普所產生的負面觀感。

中東衝突 北京可避免被推到台前

「彭博」指出，這並非川普首度在協商最後階段威脅取消協議，藉此提高自身談判籌碼的策略。去年十月在南韓釜山舉行「川習會」的數週前，川普也曾揚言，沒有理由在南韓亞太經濟合作會議（APEC）期間與中國國家主席習近平會面，並以北京擴大稀土出口管制為由，對中國課徵一〇〇％關稅。最後雙方仍按規劃於十月卅日會晤，達成延長貿易戰休兵及維持稀土供應等成果。

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川普的要求也與北京不介入海外衝突的長期作法衝突。約兩年前，葉門叛軍「青年運動」攻擊航行紅海船隻，北京亦未加入國際軍事部署。儘管中國具備護航船隻的能力和經驗，對習近平來說，航道受阻所造成的代價，仍不足以促使當局冒險介入。

華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻（Yun Sun）分析，中國可能會以某種方式協助處理伊朗情勢，但未必會符合川普期望，「中國最可能採取的作法是外交斡旋」，「他們能夠要求伊朗開放海峽，但美國和以色列也必須滿足一定條件」。

彭博引述知情人士報導，川普延後訪問或許對北京並非壞事。北京先前提出的訪問時程為四月底，以便有更多時間籌備，也能讓至今尚未列入主要議程的安全和台灣等議題，獲得更多討論空間。

中國專家認為，習近平會希望川習峰會按計畫進行，因為他明白利用與川普面對面的機會，維持雙邊關係穩定的重要性。

前白宮國家安全會議（NSC）中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）向金融時報表示，白宮若決定在衝突落幕前延後而非取消峰會，北京應該會鬆一口氣，不必被迫選邊站或被推到台前。行程取消則會對雙邊關係造成影響，而且安排元首峰會需要時間，北京會視此為一樁麻煩。

前白宮國安會官員韋德寧（Dennis Wilder）也認為，若川普真的延後訪中，儘管習近平可能會對喪失鞏固貿易休兵的契機感到遺憾，但或許也會感到如釋重負，因為中國民眾被反覆灌輸中東戰場是大國霸權主義產物，接待美國總統的公眾觀感並不正面。

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