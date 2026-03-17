穆吉塔巴傳重傷送俄 普廷撐起「暗殺保護傘」

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼傳傷勢嚴重，已被秘密送往俄羅斯接受手術。（美聯社i）

科威特和英國媒體披露，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）由於傷勢嚴重，已被秘密送往俄羅斯接受手術，並留在當地休養。

科威特「雅利達日報」（Al-Jarida）引述伊朗高層消息人士報導，基於健康與安全的雙重考量，穆吉塔巴已被秘密送至莫斯科接受手術。據稱手術已順利完成，穆吉塔巴正在莫斯科一處位於總統官邸園區內的醫院休養。

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報導指稱，俄羅斯總統普廷本月十二日致電伊朗總統裴澤斯基安，親自提出這項醫療安排。同日晚間，現年五十六歲的穆吉塔巴便在專屬醫護團隊陪同下，搭乘俄國軍機飛往莫斯科。

雅利達日報指出，這不僅是一次醫療後送，更是一場巨大的地緣政治權力遊戲。透過將失去行動能力的伊朗領袖安置在俄國總統官邸園區內，普廷實際上已將穆吉塔巴置於克里姆林宮的保護傘下，使得美國或以色列任何進一步的暗殺企圖幾乎不可能實現。

在以色列持續對伊朗發動空襲的背景下，伊朗情報部門決定將穆吉塔巴送往俄羅斯，主因就是擔憂國內醫療設施極可能成為以軍的攻擊目標。

伊朗官媒最新個人照 為舊照AI變造

穆吉塔巴的父親老哈米尼（Ali Khamenei）於二月廿八日命喪美以兩國聯手發動的空襲後，穆吉塔巴本月八日被任命為最高領袖。然而，由於他迄今從未公開露面，外界對其生死及傷勢嚴重程度仍有諸多揣測。伊朗駐賽普勒斯大使薩拉里安（Alireza Salarian）向「衛報」證實，穆吉塔巴也在二月廿八日的轟炸中受傷，「我聽說他的雙腿、手部和手臂都受傷了」。

由於穆吉塔巴的身體狀況無法上鏡，德黑蘭正進行大規模的數位掩飾。當他以最高領袖身分發布首份官方聲明時，僅有由新聞主播朗讀的文字稿，完全沒有音檔或影片。此外，英國廣播公司查證團隊（BBC Verify）調查人員發現，官方媒體大力宣傳的穆吉塔巴「最新」官方個人照，實際上是舊照片，經過人工智慧（AI）變造與修飾，使其看起來像是最近拍攝的。

據報導，美國總統川普曾私下透露，伊朗目前已群龍無首，穆吉塔巴本人也可能已經身亡。白宮評估，伊朗目前實際情勢已由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）把持，這台戰爭機器基本上已進入「自動駕駛」模式。這意味著伊朗自一九七九年伊斯蘭革命以來所建立的神權獨裁統治結構，正出現重大且深遠的變化。

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