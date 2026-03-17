以軍地面攻勢 鎖定真主黨黎南據點

以色列軍方十六日表示，已開始對黎巴嫩南部的真主黨（Hezbollah）據點，展開其所稱的「有限度地面行動」，並警告，在確保邊境附近以色列居民的安全之前，遭以軍驅離的黎巴嫩流離失所者，將無法返家。

為了報復伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在以色列和美國的空襲中喪生，伊朗支持的真主黨本月二日攻擊以色列，使黎巴嫩被捲入這場中東戰爭。以色列隨後對黎巴嫩發動空襲，並派遣部隊入侵邊境地區做為回應。

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以色列軍方在聲明中表示，以色列國防軍（IDF）第九十一師的部隊，近日已開始對黎巴嫩南部的關鍵真主黨據點，展開有限且具針對性的地面行動，旨在加強前沿防禦區域。

聲明指出「這項行動是建立並強化前沿防禦態勢等更廣泛防禦努力的一部分，包括拆除恐怖分子基礎設施，以及消滅在該地區活動的恐怖分子，以排除威脅，並為以色列北部居民創造額外的安全保障。」

這項宣布與二〇二四年以色列和真主黨在黎巴嫩爆發大規模戰爭，以及二三年為回應巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊，而對加薩發動地面突擊時所發布的聲明相呼應。

軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）表示，真主黨最近擴大在黎巴嫩南部的活動，每天向以色列發射數百枚火箭彈，還派遣數百名精銳部隊「拉德萬」（Radwan）恐怖分子前往黎南，以軍的地面行動是「針對我們所知真主黨正對我國平民構成威脅的地點，進行有限度打擊。」但他拒絕說明部隊將深入黎巴嫩多遠，或是否會佔領新陣地。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）近日表示，軍方已奉命擴大行動，除非真主黨解除武裝，否則黎巴嫩可能面臨領土損失與基礎設施受損。

黎巴嫩當局稱迄今850人喪生

自開戰以來，以軍已對黎巴嫩南部廣大地區發布撤離警告，範圍從其邊境向外延伸超過四十公里。黎巴嫩當局表示，迄今以色列的攻擊已造成八五〇人喪生，有超過八十三萬人登記為流離失所。

以色列官員表示，目前沒有計畫與黎巴嫩進行直接談判，以結束這場已延續兩週的戰鬥。卡茲還暗示，真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）恐將面臨與其前任及伊朗最高領袖哈米尼類似的命運，兩人皆命喪以色列空襲。

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