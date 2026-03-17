川普點名中法日韓英 派艦打通荷姆茲

美國總統川普（路透）

警告「不會忘記」拒絕協助的國家、北約若不願伸援 會「非常不利」

為有效解決伊朗對關鍵能源航道荷姆茲海峽的實質封鎖，美國總統川普號召特定國家和北大西洋公約組織（NATO）部署軍力，維護海峽航行安全，但遭點名的國家普遍持保留態度，甚至表明不會出動軍艦。

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遭點名國家 暫持保留態度

川普十四日在社群平台發文寫道，儘管美國「已經百分之百摧毀伊朗的軍事能力」，但德黑蘭仍可在海峽航道發射無人機、飛彈或部署水雷，呼籲中國、法國、日本、南韓、英國和其他受到影響的國家派出軍艦護航。

川普指出，具體任務包括掃雷，以及部署可反制無人機、無人艇和水雷的軍事設備。白宮已與七個國家接觸，得到不錯的回應，但他也警告，「不會忘記」拒絕協助的國家，並警告北約若不願伸出援手，未來會「非常不利」。

「華盛頓郵報」指出，川普要求籌組「荷姆茲聯盟」，凸顯華府所面臨的困境。即使對德黑蘭的軍事行動打擊超過六千個目標，擊殺最高領袖哈米尼等大批領導層，但引發的中東不穩定局勢惡化、全球能源危機及美國國內政治紛擾，在在證明無法單靠轟炸解決戰略問題。

日本首相高市早苗十六日表示，並未正式收到美方的護航要求，正持續討論法律框架內日本的自主行動範圍。防衛大臣小泉進次郎則表明，當前沒有派遣軍艦前往荷姆茲海峽的計畫。

澳洲基礎設施與交通部長金凱瑟琳（Catherine King）表示，澳方明白荷姆茲海峽具有無比重要性，但不會派遣軍艦協助。

歐盟擬擴大盾牌任務、籌組志願者聯盟

南韓「韓聯社」報導，青瓦台公報溝通首席秘書李圭淵十六日回應，聯合護航荷姆茲海峽的議題需謹慎處理，韓美兩國將在充分討論後做出決定。

歐洲方面，英國首相施凱爾已與川普及加拿大總理卡尼，討論重啟荷姆茲海峽運作的需求。

歐盟外交部長十六日集會商討強化在中東的小型海軍任務，但應不會對擴大在荷姆茲海峽的角色做出決定。據報導，歐盟正在權衡兩種海軍任務方案，以協助荷姆茲海峽恢復通行，一是擴大現行的「盾牌」（Aspides）海軍任務，將保護紅海航運的範圍延伸至波斯灣，二是籌組「志願者聯盟」，由成員國視情況提供軍力。

盾牌任務成立於二〇二四年，目的在保護紅海船隻免受葉門叛軍「青年運動」襲擊。然而，德國外交部長瓦德福表示，盾牌任務成效不彰，他對擴大至荷姆茲海峽的可行性持懷疑態度。

另一方面，美媒「Axios」引述官員報導，在轟炸伊朗石油樞紐哈格島（Kharg Island）後，川普著眼於取得該島全面控制權，在經濟上給予德黑蘭致命一擊，但這項計畫勢必出動地面部隊，且可能引發伊朗對波斯灣國家石油設施、管線的報復行動。川普尚未決定是否採行這項方案。

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