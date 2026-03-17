施壓習近平協助護航荷姆茲航運 川普放話 不排除延後川習會

美國總統川普要求各國協助維護荷姆茲航運自由及安全，尤其是針對中國，揚言若北京拒絕，不排除延後原訂三月卅一日至四月二日的訪問中國行程。（美聯社）

伊朗封鎖重要能源運輸航道荷姆茲海峽，擾亂全球石油、天然氣價格和供應穩定。美國總統川普要求各國協助維護荷姆茲航運自由及安全，尤其是針對中國，揚言若北京拒絕，不排除延後原訂三月卅一日至四月二日的訪問中國行程。

川普十五日接受「金融時報」電話訪問，強調中國依賴中東石油，要求北京出面打破荷姆茲海峽的封鎖局面，「（荷姆茲）海峽的受益者協助確保當地沒有壞事發生，完全合理」，「我認為中國也應該幫忙，因為中國九成的石油經由這條海峽」。

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川普表示，等到「川習會」後才行動太晚，他希望能在訪中行前得知北京是否願意相助，否則「我們或許會延後」。

中國未正面回應：與美保持溝通

被問及川普訪中行程可能生變時，中國外交部發言人林劍十六日表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普總統訪華保持溝通」。

至於是否響應美方護航要求，林劍並未正面回應，而是重申呼籲各方「立即停止軍事行動，避免緊張局勢進一步升級，防止區域局勢動盪對全球經濟發展造成更大影響」。

川普也對歐洲施壓，指稱若北大西洋公約組織（NATO）不協助疏通荷姆茲海峽，將面臨「非常不利」的未來。

前白宮國安官員：中國不會相助

目前仍不清楚川普延後訪中考量，是因避免在衝突期間出國，還是冀望藉此向北京施壓。前白宮國安會議（NSC）中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）等專家多認為，由於北京主張以政治手段解決中東衝突，因此不太可能出動軍艦為油輪護航。

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