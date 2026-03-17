為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    施壓習近平協助護航荷姆茲航運 川普放話 不排除延後川習會

    2026/03/17 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普要求各國協助維護荷姆茲航運自由及安全，尤其是針對中國，揚言若北京拒絕，不排除延後原訂三月卅一日至四月二日的訪問中國行程。（美聯社）

    美國總統川普要求各國協助維護荷姆茲航運自由及安全，尤其是針對中國，揚言若北京拒絕，不排除延後原訂三月卅一日至四月二日的訪問中國行程。（美聯社）

    伊朗封鎖重要能源運輸航道荷姆茲海峽，擾亂全球石油、天然氣價格和供應穩定。美國總統川普要求各國協助維護荷姆茲航運自由及安全，尤其是針對中國，揚言若北京拒絕，不排除延後原訂三月卅一日至四月二日的訪問中國行程。

    川普十五日接受「金融時報」電話訪問，強調中國依賴中東石油，要求北京出面打破荷姆茲海峽的封鎖局面，「（荷姆茲）海峽的受益者協助確保當地沒有壞事發生，完全合理」，「我認為中國也應該幫忙，因為中國九成的石油經由這條海峽」。

    川普表示，等到「川習會」後才行動太晚，他希望能在訪中行前得知北京是否願意相助，否則「我們或許會延後」。

    中國未正面回應：與美保持溝通

    被問及川普訪中行程可能生變時，中國外交部發言人林劍十六日表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普總統訪華保持溝通」。

    至於是否響應美方護航要求，林劍並未正面回應，而是重申呼籲各方「立即停止軍事行動，避免緊張局勢進一步升級，防止區域局勢動盪對全球經濟發展造成更大影響」。

    川普也對歐洲施壓，指稱若北大西洋公約組織（NATO）不協助疏通荷姆茲海峽，將面臨「非常不利」的未來。

    前白宮國安官員：中國不會相助

    目前仍不清楚川普延後訪中考量，是因避免在衝突期間出國，還是冀望藉此向北京施壓。前白宮國安會議（NSC）中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）等專家多認為，由於北京主張以政治手段解決中東衝突，因此不太可能出動軍艦為油輪護航。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播