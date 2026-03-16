日在九州部署反艦飛彈 阻中侵台野心

日本將於本月底在九州熊本縣的陸上自衛隊健軍駐屯地，部署國產增程改良型12式陸基反艦飛彈，融入「第一島鏈」沿線不斷壯大的盟軍飛彈網，使北京對台動武的軍事考量變得更為複雜。（美聯社檔案照）

壯大第一島鏈盟軍飛彈網 跨越中國「戰略門檻」

香港「南華早報」十五日報導，日本將於三月底在九州熊本縣的陸上自衛隊健軍駐屯地，部署國產增程改良型12式（Type12）陸基反艦飛彈，此舉可能被中國解讀為跨越「戰略門檻」，因為這項部署融入沿著「第一島鏈」不斷壯大的盟軍飛彈網，再加上美國和菲律賓的新部署，使北京對台動武的軍事考量變得更為複雜。

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改良型12式射程覆蓋東海 可達中國沿海城市

日中在鄰近台灣的東海地區日益升高的軍事緊張，促使日本加速防禦部署，防衛省二〇二四年決定將12式飛彈部署計畫提早一年。由三菱重工研發生產的增程改良型12式反艦飛彈，射程從兩百公里提升至約一千公里，若在九州部署，幾乎可以覆蓋整個東海，並達到中國的沿海城市，目的是在台灣海峽爆發衝突時，嚇阻中國海軍船艦。

橫須賀亞太研究理事會（YCAPS）執行長布萊德福（John Bradford）指出，日本在熊本縣部署12式反艦飛彈，將可確保在衝突中能夠威脅整個東海的中國海軍船艦，有助於加強「海上相互拒止」的嚇阻力。

史丹佛大學「戈爾迪結國安創新中心」的「海洋之光」（SeaLight）負責人、美國空軍退役上校鮑爾（Raymond Powell）表示，日本這次部署融入沿著「第一島鏈」不斷壯大的盟軍飛彈網，再加上美國和菲律賓在更南邊的新部署，使北京的軍事考量變得更加複雜，大幅提升日本對盟國的價值，從高度依賴美國進行長程打擊行動，轉變為自身擁有可靠的嚇阻力量。

華府智庫「哈德遜研究所」資深研究員歐德高（Liselotte Odgaard）表示，部署增程改良型12式飛彈，是日本在第二次世界大戰後防衛能力最重要的轉變之一，對嚇阻中國和東京的整體國防分擔具有直接影響。12式飛彈將增加對日本領土發動攻擊的成本，並使中國的戰略規劃更加複雜化，北京現在必須在東海或台灣附近展開行動前，為日本可能的報復做好準備。

歐德高說，由於12式飛彈能夠打擊中國本土，北京很可能視此為直接軍事威脅，削弱中國對其自身反介入／區域拒止能力的信心。在北京看來，日本已跨越一個「戰略門檻」，正在為台灣衝突預做準備。

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