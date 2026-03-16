美伊都拒停戰斡旋 路透︰為長期衝突做準備

美國總統川普（路透檔案照）

伊朗戰事牽動全球能源供應和經濟走向，各國無不繃緊神經。然而，「路透」十五日獨家披露，儘管中東盟友提議斡旋美國與伊朗談判停止衝突，但美國總統川普已斷然拒絕。德黑蘭也強調，除非美國與以色列停止過去兩週以來的大規模空襲，否則拒絕任何停火可能性。

三名知情人士透露，在美伊開戰前曾積極斡旋雙方談判的阿曼和埃及，近日多次嘗試重啟華府與德黑蘭的溝通管道，但白宮已明確表示「不感興趣」。白宮一名高階官員證實，川普拒絕啟動對話，將專注於繼續推進戰事，以進一步削弱德黑蘭的軍事能力，「也許有一天會改變主意，但現在還不是時候」。另一名白宮官員也表示，伊朗新的「潛在」領導層已表示有意對話，最終也會對話，只是「史詩怒火」行動目前仍在繼續。

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開戰首週，川普就曾表示，伊朗領導層和軍隊因美以空襲而遭受重創，德黑蘭想要對話，但「為時已晚」。不過，川普素來有在不事先預警的情況下改變外交政策立場的先例，因此很難排除他可能會試探重啟外交的可能性。

伊朗消息人士也透露，德黑蘭拒絕多國的停火談判請求，除非美以停止空襲，並滿足伊朗的要求，包括永久停止襲擊伊朗，以及做為停火協議的一部分對伊朗進行賠償等。另一名伊朗高階消息人士甚至表示，德黑蘭的立場已經更為強硬，「先前透過外交管道溝通的內容，現在都已無關緊要，革命衛隊堅信，如果他們失去對荷姆茲海峽的控制，伊朗就會輸掉戰爭，因此不會接受任何停火、停火談判或外交努力，伊朗政治領袖也不會參與這類談判」。

路透分析，在不斷擴大的戰爭造成平民傷亡，以及伊朗封鎖荷姆茲海峽導致油價飆升的情況下，華府和德黑蘭仍缺乏談判意願，顯示雙方都在為長期衝突做準備。儘管各方外交努力似乎未能取得進展，但已促使一些受伊朗攻擊的波斯灣鄰國，在軍事反應上有所克制。

停戰與否 美官員出現歧見

目前，這場戰爭對全球石油市場的影響，已顯著增加美國損失。部分美國官員和川普顧問敦促儘快結束戰爭，否則可能為即將面臨國會期中選舉的共和黨，帶來沉重的政治代價。與此同時，另一些官員則敦促川普繼續對伊朗作戰，以摧毀其飛彈計畫，並阻止其獲得核武，顯示美國官員在戰爭影響和戰略上存在分歧。

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