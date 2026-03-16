保護荷姆茲安全 美可陸海空並進

（美聯社）

伊朗透過封鎖全球能源供應的重要動脈荷姆茲海峽，企圖挫敗美國和以色列的軍事行動，促使美國研擬派軍艦為油輪護航。華爾街日報指出，確保該海峽安全需要兩個條件配合，一是更積極運用空中力量搜尋並摧毀伊朗攻勢，二是派遣地面部隊控制海峽附近地區。

運用空中力量 搜尋摧毀伊朗攻勢

報導指出，美國海軍官員表示，伊朗無人機和反艦飛彈，可能將荷姆茲海峽變成美國海軍的「殺戮戰場」，這是美軍目前暫緩派遣軍艦護航油輪和其他商船的原因。為護航行動掃清障礙的方案之一，是更積極地運用空中力量，在伊朗發射飛彈和無人機之前，搶先搜尋並加以摧毀。另一個方案，則是出動地面部隊奪取海峽周邊地區。

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出動地面部隊、軍艦護航並清雷

美國政府表示，不排除包括出動地面部隊在內的所有選項。美國總統川普十三日才下令調派駐紮日本沖繩的二五〇〇名陸戰隊員，以及母港位於日本長崎縣佐世保市的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli），前往阿拉伯海支援，被外界解讀為在為地面行動做準備。

在護航行動中，美國軍艦可能與盟國海軍協同作戰，與油輪共同穿越海峽，清除水雷，並抵禦伊朗的空中攻擊，以及「蚊子艦隊」小型快艇的襲擊。專家估計，每艘油輪可能需要兩艘軍艦護航，或需要十幾艘軍艦來護衛由五到十艘油輪組成的船隊，才能提供必要的防空能力。由於距離較短，擊落飛彈和無人機的難度大大增加。

華府智庫「哈德遜研究所」研究員克拉克（Bryan Clark）推估，除了軍艦之外，還需要至少十幾架MQ-9「死神」無人機在空中巡邏，並在伊朗沿海地區發現飛彈和無人機發射裝置時進行打擊，不僅需要數千人的兵力，以及相當可觀的資金投入，而且可能需要持續數月之久。

不過，將海軍船艦用於為油輪護航，意味著它們將無法執行進攻，或更廣泛的飛彈防禦任務。

海運貿易刊物「勞埃德船舶日報」（Lloyd’s List Intelligence）指出，由於安全措施和可用軍艦數量的限制，通過荷姆茲海峽的油輪通行量，將降至正常水平的十％。按此速度，疏通滯留在波斯灣的六百多艘國際貿易船舶，至少需要數月時間。即使如此，伊朗仍有可能發動猛烈打擊，擊傷甚至擊沉美軍軍艦和商船。

更具規模的軍事選項，是突襲或控制伊朗南部的大片區域，以確保伊朗軍隊無法向海峽中的船隻開火。這可能需要數千人兵力，並投入長達數月的軍事行動。美國會試圖利用空襲壓制伊朗地面部隊，使其遠離登陸部隊，但雙方仍有可能直接交戰。

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