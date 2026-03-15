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    「史詩怒火」行動日誌

    2026/03/15 05:30
    「史詩怒火」行動日誌

    「史詩怒火」行動日誌

    截至3/14

    ◎美國中央司令部發動大規模精準打擊，摧毀伊朗能源中樞哈格島逾90個軍事目標，但島上石油設施完好無損。

    ◎報復哈格島遇襲，伊朗威脅將摧毀任何與美國合作企業的石油及能源設施，並宣布阿拉伯聯合大公國港口的美軍飛彈設施為合法目標，呼籲阿聯民眾撤離美軍區與港口區。

    ◎阿聯富查伊哈港因攔截無人機時的碎片墜落，引發港口嚴重火災。該港為全球能源供應樞紐，部分裝載作業已暫停

    ◎伊拉克親伊朗的武裝組織真主黨旅在巴格達遭到兩次攻擊，造成三人死亡。該組織隨後出動一架無人機襲擊美國駐巴格達大使館，現場冒出濃煙，但未造成傷亡。

    ◎巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發表聲明，肯定伊朗有權自衛，但呼籲伊朗不要攻擊鄰國。

    ◎以軍空襲貝魯特北郊公寓大樓及南部目標，造成黎南一家診所內12名醫護人員喪生。自3月2日以來，黎巴嫩已有至少773人在以軍空襲中喪生。

    ◎法國總統馬克宏表示黎巴嫩願與以色列直接談判，並提議在巴黎主辦和談。

    資料來源：綜合外電

    整理：國際新聞中心

    在美軍空襲伊朗哈格島數小時後，阿拉伯聯合大公國富查伊哈港遭到一架無人機攻擊，攔截的碎片掉落引發港口大火，現場濃煙沖天，部分石油裝載作業已暫停。（法新社）

    在美軍空襲伊朗哈格島數小時後，阿拉伯聯合大公國富查伊哈港遭到一架無人機攻擊，攔截的碎片掉落引發港口大火，現場濃煙沖天，部分石油裝載作業已暫停。（法新社）

    美國駐伊拉克首都巴格達的大使館14日遭到無人機襲擊，建築部份損壞。（法新社）

    美國駐伊拉克首都巴格達的大使館14日遭到無人機襲擊，建築部份損壞。（法新社）

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