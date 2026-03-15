普廷再提保管伊朗濃縮鈾 川普回絕

被匈牙利人權活動家海因德爾「修正」過的政府廣告牌。該廣告牌原展示烏克蘭總統澤倫斯基的圖像及標語「別讓澤倫斯基笑到最後」，其中「別」字被劃去，並添加了一張俄國總統普廷被囚的照片，旁邊附有標語寫著「國家競選廣告牌屬於選舉舞弊」。海因德爾多年來一直從事修改廣告牌的活動，他認為匈牙利總理奧班領導的政府利用國家資源操縱選舉。（法新社）

美國Axios新聞網站十三日披露，俄羅斯總統普廷九日與美國總統川普的通話中，提出數個結束美國與伊朗軍事衝突的構想，包括將伊朗現有的高濃縮鈾轉移至俄國保管，但這項提案遭川普拒絕。

伊朗手握四五〇公斤的六十％濃縮鈾，若條件齊全，數週時間便能製造超過十枚核彈，奪取伊朗的濃縮鈾遂成為美國與以色列軍事行動的關鍵目標之一。

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濃縮鈾須置於美方監管下

俄羅斯是核武國家，也曾依二〇一五年簽署的「聯合全面行動計畫」（又稱伊朗核協定）保管伊朗低濃縮鈾。按理來說，普廷的提議能夠使美以無需動用地面部隊移除伊朗核庫存。

一名美國官員向Axios表示，這並非莫斯科首次提議接管伊朗濃縮鈾，但不被川普接受。華府立場為濃縮鈾必須置於美方監管下，「總統和所有領袖溝通，包括習近平、普廷及歐洲國家。他總是想達成協議，但必須是良好的協議，不接受糟糕的協議」。

根據報導，去年五月美伊核協商期間，莫斯科就提出類似方案。美國隨後在六月發動「午夜之錘」行動，派遣B-2匿蹤轟炸機轟炸伊朗位於福爾多、納坦茲及伊斯法罕三處核設施。

二月廿八日的「史詩怒火」行動數週前，俄國再度提案接手伊朗濃縮鈾。德黑蘭在與華府的最後一輪談判中否決此做法，提出在「國際原子能總署」（IAEA）監督下，於國內設施稀釋濃縮鈾濃度。目前則尚不清楚伊朗是否會改變心意接受俄方提議。

川普接受「福斯新聞」專訪時表示，取得伊朗的高濃縮鈾並非當前優先事項，「我們還沒專注在這個問題上，但在某個階段或許會這麼做」。據Axios先前報導，美以討論在戰爭後期派出特種部隊奪取伊朗濃縮鈾。

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