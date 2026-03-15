美韓軍演 北韓彈道飛彈十連射挑釁

美韓兩軍14日在漣川郡的南北韓非軍事區附近，舉行聯合渡河演習。（路透）

值此美國與南韓舉行年度聯合軍演之際，以及美國總統川普再提盼與北韓對話後數小時，北韓被發現在十四日午後朝東部海域發射約十枚型號不明的彈道飛彈。據信平壤當局此等大秀軍事肌肉之舉，意在挑釁或抗議美韓聯合軍演。南韓表示已加強戒備與準備好做出回應。

根據南韓聯合參謀本部（JCS）表示，南韓軍方在當地時間十四日午後一時廿分左右，發現北韓從順安一帶朝東海（日本海）發射約十多枚型號不明的彈道飛彈，飛彈的飛行距離為約三五〇公里。

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今年三度發射 日抗議

日本防衛省也證實，北韓發射多枚彈道飛彈，飛行高度最高約八十公里，最後落入靠近朝鮮半島東海岸的日本專屬經濟區（EEZ）之外的海域。日本向北韓提出嚴正抗議並強烈譴責。

這是北韓時隔四十七天後再次發射彈道飛彈，也是今年來第三度發射彈道飛彈。南韓聯合參謀本部表示，南韓軍方已加強對北韓的監視戒備，並與美日分享情報。韓聯社指出，北韓一口氣發射十多枚彈道飛彈實屬罕見，研判藉此對美韓聯合軍演進行武力示威。

美韓兩軍從本月九日到十九日舉行「自由護盾」防禦性演習，今年的規模縮減，原因疑似與中東戰事以及要在美國總統川普四月訪中並與中國國家主席習近平會面前讓兩韓緊張關係降溫有關。北韓向來稱此美軍春季聯合軍演是在為「入侵」北韓做預演。南韓總統府譴責北韓發射飛彈是「違反聯合國安理會決議的挑釁之舉」。

就在北韓射彈前數小時，川普十三日在白宮接見來訪的南韓總理金民錫時表示，他與金正恩保持良好關係，想知道金正恩是否願意與美國、與他本人進行對話。

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