美持續調度亞洲軍備 中國周邊國家緊張

美軍中央司令部13日公布照片，美軍出動海馬士火箭參與史詩怒火行動。（法新社）

彭博十三日分析指出，隨著美國持續從亞洲調度軍備至中東以延續對伊朗軍事行動，亞洲現任與前任國防官員日益擔憂。若伊朗戰火蔓延，美國恐將逐步轉移更多火力；即便戰鬥迅速結束，耗盡的彈藥庫存也需數年補充，這讓面臨中國軍事威脅的台灣及其他國家如臨大敵。

回顧二〇一〇年，美國曾將駐亞洲唯一航空母艦調往阿富汗支援，當時盟友未過度擔憂中國、北韓趁機獲利。然今局勢迥異，過去廿年中國軍力快速成長，北韓亦研發先進飛彈，東亞風險顯著增加。目前美國為因應伊朗戰事，已將約三分之一艦艇部署中東，空中加油機與補給艦等關鍵後勤力量也高度集中於伊朗附近。

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南韓總統李在明近日證實，美國可能須將防空部隊轉移至中東，報導更稱多套「薩德」系統發射裝置已從南韓撤離。李在明雖強調南韓軍力具備壓倒性優勢，並反對川普政府決定，卻坦言無法將立場強加於美國。拜登任內負責南亞與東南亞事務的美國戰爭部副助理部長福特直言，美軍在任何時候從戰區撤出防空與飛彈防禦系統，必然引發顯著擔憂，因這些系統至關重要且能提供各國安全感。

兩岸局勢上，雖無跡象顯示北京有意趁機加劇與台灣緊張關係，但台北仍感不安。立法院外交及國防委員會委員陳冠廷表示，美國軍事資源「不可能同時部署兩地」，強調將主要軍力部署亞洲以對抗主要競爭對手，更符合美國利益。美國戰爭部政策次長柯伯吉近日於參議院聽證會指出，五角大廈正全力注視包含日本、菲律賓與台灣的第一島鏈動靜。

美國曾在阿富汗戰爭增兵期間，從日本調派「喬治華盛頓號」航艦數月。日本防衛省前官員小木洋人評估，若此類主要資產再次被調往中東，將嚴重影響印太戰備，惟此情況發生機率不高。更迫切的問題在於「愛國者」攔截飛彈等武器消耗，因其製造耗時，庫存補充可能需數年，恐對印太戰備造成嚴重衝擊，包括台灣防禦。

美國「佩恩公共政策研究所」推估，伊朗戰爭爆發後前卅六小時內，美國防禦系統使用逾三百枚「愛國者」和其他攔截飛彈，波斯灣國家使用二八〇枚；但製造商洛克希德馬丁公司年產量僅約六二〇枚。新加坡南洋理工大學助理教授蔡志祥則指出，川普第二任下美軍再受中東牽制，但只要台海現狀不變，北京不太可能採取軍事行動，惟以灰色地帶形式進行邊緣試探仍有可能。

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