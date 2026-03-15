夷平真主黨軍火庫 以擬擴大黎巴嫩地面攻擊

以軍十四日持續轟炸黎巴嫩南部，在從深夜至早上的攻勢中，一間診所遭炸毀，十二名醫護人員喪生。（法新社）

以色列在伊朗扶植的黎巴嫩武裝組織「真主黨」（Hezbollah）誓言與以色列長期抗戰後，對黎巴嫩發動夜襲造成醫護人員死亡，此外還對以黎邊境增兵；美國媒體美Axios新聞網引述以國消息人士的話說，以色列正計畫大舉擴大在黎巴嫩的地面行動，目標是奪取鄰近以黎邊境的黎國利塔尼河（Litani River）以南的整個地區，以及摧毀真主黨在此的軍事基礎建設。

2006年來最大規模入侵 恐長期佔領黎南

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Axios十四日報導說，倘若以國真的擴大對黎巴嫩的地面軍事行動，將是該國自二〇〇六年以來對其北鄰黎巴嫩所進行的最大規模地面入侵，把黎巴嫩扯入正不斷升級的伊朗戰爭的中心；長遠來看，以色列對黎巴嫩發動大規模地面行動，恐導致以國長期佔領黎南地區。

根據以色列官員，直到數日前，以國總理納坦雅胡政府為集中火力對付伊朗，仍力圖控制以黎緊張情勢；但當真主黨十一日偕同靠山伊朗對以色列狂轟猛炸後，以國的盤算便生變。一名以國高官說，以方此前已準備好在黎巴嫩停火，但在遭真主黨與伊朗聯手攻擊後，「（對黎巴嫩進行）大規模軍事行動已如箭在弦上。」

鎖定摧毀軍事基礎建設

報導中說，以軍自伊朗戰爭爆發以來已在以黎邊境部署三個裝甲步兵師，以及部分地面部隊曾在過去兩週對黎國進行有限入侵。十三日，以軍宣布對以黎邊境增兵，以及擴大地面行動前動員更多後備軍人。以國官員說，以方的目標是拿下領土、把真主黨部隊往北推與遠離以黎邊境，以及拆除真主黨在邊境村莊設置的軍事陣地與武器庫。

真主黨的領導人卡西姆十三日放話「除了抵抗別無他法」。十四日，黎巴嫩官媒指稱首都黎巴嫩一棟公寓大樓遭以國空襲，黎國南部的攻擊則造成十二名醫護人員死亡。

自以黎爆發最新衝突以來，至少有七七三名黎國人死亡，其中包括許多平民。

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