打地面戰? 美駐日陸戰隊前進中東

美國海軍「的黎波里號」兩棲突擊艦已被下令前往中東。（法新社檔案照）

美調派突擊艦與沖繩2500軍力支援

華爾街日報十三日引述美國官員披露，隨著伊朗加強對荷姆茲海峽的攻擊力度，戰爭部長赫格塞斯已批准負責中東地區的中央司令部請求，調派駐紮日本沖繩的第三十一陸戰隊遠征支隊的兩千五百名陸戰隊員，以及母港位於日本長崎縣佐世保市的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）前往阿拉伯海支援，引起美國是否準備對伊朗展開地面戰的揣測。

預計一到兩週內抵達

黎波里號近日才被發現經台灣附近海域，正趕往阿拉伯海，預計一到兩週內抵達。該艦為駐日美軍黎波里號兩棲戒備群(Amphibious Ready Group)的指揮艦，此戒備群另有一艘巡洋艦及一艘驅逐艦。目前並不清楚這兩艘戰艦是否一同前往中東。

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陸戰隊分批支援中東戰事

根據飛行追蹤數據和美國官員說法，美軍陸戰隊員已在中東支援對伊朗軍事行動，且最近幾日已有幾批陸戰隊員派往該地區。五角大廈官員表示，除該支陸戰隊外，還在權衡中央司令部另一項增派兩艘驅逐艦的請求，以協助護送商船通過荷姆茲海峽。不過，美國官員表示，即使增派軍艦，美軍不會在威脅降低前護送船隻。美軍目前持續打擊伊朗飛彈和無人機庫，但距離完成目標可能需要一個月或更長時間。

遠征支隊如同一座移動基地

美軍陸戰隊遠征支隊是一支能夠以艦艇為基地展開作戰任務的部隊，如同一座移動基地。該部隊由四單位組成：地面作戰部隊（包括裝甲車和火砲）、航空作戰部隊（包括MV-22魚鷹傾斜旋翼機和F-35B等攻擊機）、後勤部隊和指揮小組。該部隊通常由約兩千兩百名陸戰隊員組成，加上支援的海軍人員，總兵力可達約五千人。第三十一陸戰隊遠征支隊通常與兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」和「聖地牙哥號」一同部署。

美考慮增派驅逐艦 護送油輪

隨著伊朗戰爭進入第三週，伊朗已實質封鎖荷姆茲海峽，擾亂全球約五分之一石油貿易運輸。美國能源部長萊特表示，美軍所有力量目前集中在摧毀伊朗進攻能力，以及為其提供進攻能力的製造業，美方希望徹底摧毀伊朗製造飛彈、無人機和發展核計畫的能力，希望下個月就能準備好護送油輪通過荷姆茲海峽。一位美國官員則表示，除了美軍艦艇外，西方聯軍艦艇也可以協助護航任務。

專家：護航準備需三到四週

美國退役海軍少將蒙哥馬利推估，從伊朗本月一日開始發動報復性襲擊，到將穿越荷姆茲海峽的風險降到可控水準，可能需要三到四週。若護航行動提早開始，而美艦遇襲，重新啟動護航的政治和作戰成本將大幅增加。前美國海軍第五艦隊司令米勒表示，阻止或減緩商業活動是伊朗剩下的唯一王牌，預料將積極執行。

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