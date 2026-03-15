伊朗石油樞紐 美轟炸哈格島 川普警告若荷姆茲船隻遇襲 將打擊德黑蘭石油基建

美軍轟炸伊朗位於南部波斯灣外海的石油樞紐「哈格島」，川普發文稱，徹底剷平哈格島上的所有軍事目標。 （取自川普Truth Social社群）

美國總統川普十三日表示，美軍轟炸伊朗位於南部波斯灣外海的石油樞紐「哈格島」（Kharg Island），摧毀島上軍事設施，警告若德黑蘭持續鎖定航行荷姆茲海峽的船隻，便會打擊伊朗石油基礎建設。

美軍：摧毀哈格島逾90個軍事目標

川普發文稱，美軍中央司令部發動中東史上最具破壞性的轟炸突襲，徹底剷平哈格島上的所有軍事目標，「我決定先放過島上石油基礎建設」。但他警告，若伊朗或其他勢力干擾船隻通過荷姆茲海峽，將重新考慮是否摧毀石油基礎設施。

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據中央司令部十四日表示，美軍成功摧毀島上包括水雷儲藏庫與飛彈庫等逾九十個軍事目標，但保存石油基礎設施。與此同時，以色列宣布對伊朗發動另一波空襲，過去廿四小時打擊超過兩百個軍事目標。

哈格島距離伊朗本土約卅公里，處理約九成的伊朗原油出口。據伊朗媒體報導，伴隨空襲而來的爆炸至少十五起，遭鎖定的目標有一座防空設施、一座海軍基地、飛機塔台和一座離岸石油公司的直升機機庫。

川普點名英法日中韓 護衛荷姆茲

伊朗國會議長卡利巴夫十三日表明，對該島嶼的攻擊將使伊朗「不再自我設限」。伊朗聯合軍事指揮部十四日警告，若伊朗石油設施遇襲，區域內凡是與美國存在利益或合作關係的石油企業，其所有設施都將成為打擊目標。

川普十四日發文稱，「許多國家」將派遣軍艦來和美國合作，保持荷姆茲海峽暢通，「希望英國、中國、法國、日本與南韓會是其中之一」。

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