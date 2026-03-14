日擬加入川普金穹計畫 擴大機密情報共享

美國總統川普去年五月在白宮宣布美國將建立金穹飛彈防禦系統。（路透檔案照）

日本首相高市早苗預計下週訪問美國，並於十九日與美國總統川普舉行日美領袖會談。日媒報導，雙方將討論深化同盟合作，包括擴大自衛隊與美軍之間的機密情報共享，以及日本參與美國次世代飛彈防禦計畫「金穹」（Golden Dome）等，也可能討論到推動飛彈共同生產的議題。

讀賣新聞報導，在此次領袖會談中，高市將表明加入美國「金穹」計畫，目前雙方正就此進行協調。該計畫由川普去年提出，構想為擴展現有的陸基攔截飛彈，並於太空部署攔截系統。川普政府預定於二〇二九年一月前開始運作，以應對中國與俄羅斯正在開發的高超音速（極音速）滑翔武器（HGV）及無人機威脅。截至目前為止，該計畫的實質進展有限。日本希望透過參與此計畫，強化自身防衛能力。

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消息人士也透露，川普可能會要求日本生產或共同開發飛彈，以補充美國因為對伊朗戰爭以及支援烏克蘭而耗盡的彈藥庫存。目前日本政府仍在研擬如何回應。

日本共同社引述日美相關人士透露報導，日美兩國政府已確定將擴大自衛隊與美軍之間的機密情報共享，以提升同盟的嚇阻力與應對能力，並建立雙方能夠進行整合決策的基礎。為強化自衛隊的資訊安全能力，日本政府也正在研究導入美國高機密等級的「安全雲端」系統。

報導指出，在事前協商中，美方也要求日本加強網路防衛能力。由於符合美軍安全標準的日本雲端業者有限，日本政府正考慮與美國企業合作的方案。此外，日美也構想導入人工智慧（AI），對自衛隊與美軍蒐集的機密情報進行分析，以提高選定攻擊目標的效率，藉此提升指揮與管制能力。

日美目前也正在推動「滑翔段攔截用誘導彈」的共同開發，這是用於攔截高超音速滑翔武器的新型飛彈，目標是在二〇三〇年代完成。

此外，日本政府也計畫在二〇二八年三月底前建構由多顆小型衛星組成的「衛星星座」系統，用於整合情報蒐集能力。該系統能持續探測與追蹤移動目標，並預計自今年四月起分階段發射。若加入「金穹」計畫，日本與美軍之間的衛星情報共享也將進一步深化。

日本首相高市早苗預計下週訪問美國，並於十九日與美國總統川普舉行日美領袖會談。（法新社）

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