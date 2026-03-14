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    首頁 > 國際

    主戰主和角力 川普發言反覆

    2026/03/14 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國總統川普就伊朗戰事的公開發言反覆無常，根源於白宮內部複雜的權力拉鋸。（路透檔案照）

    美國總統川普就伊朗戰事的公開發言反覆無常，根源於白宮內部複雜的權力拉鋸。（路透檔案照）

    路透十三日獨家披露，美國總統川普就伊朗戰事的公開發言反覆無常，根源於白宮內部複雜的權力拉鋸。即便戰火蔓延中東，鷹派與鴿派仍對「何時及如何宣布勝利」爭論不休；同時，白宮外的民粹川粉基本盤也施壓川普，防止美國陷入另一場曠日廢時的中東衝突。

    作為二〇〇三年入侵伊拉克以來最大規模的軍事行動，伊朗戰爭凸顯了川普第二任期的特色：各方勢力爭奪其決策主導權。這反映在川普對戰事的定義一變再變，從設定廣泛目標，轉變為強調「目標大抵實現」的有限行動。十一日，他在同一場合先宣稱「贏了」，隨即又表示美國不想太早抽身。

    據顧問透露，川普的轉變源於白宮兩股勢力的角力。主和派警告，油價飆升將導致攻擊伊朗付出巨大政治代價。來自財政部及白宮國家經濟會議的官員指出，石油衝擊恐迅速侵蝕國內支持；白宮正副幕僚長威爾斯與布萊爾等政治顧問看法類似，呼籲縮小「勝利」定義，將軍事行動描繪為有限度且幾近結束。在此同時，鷹派勢力力勸川普加碼施壓。包括參議員葛蘭姆、柯頓及媒體評論員萊文等在內的主戰派主張，美國必須阻止伊朗取得核武，並對美軍與航運受襲做出強力回應。

    第三股勢力則來自川普的民粹基本盤，如前策士巴農與電視名嘴卡爾森等人。他們持續施壓，要求避免美國深陷中東泥沼。爆料顧問指出，川普試圖採取平衡策略：讓鷹派相信戰爭將持續，讓市場相信戰爭快結束，同時讓基本盤相信情勢可控。

    疑打委內瑞拉太順利 影響攻伊判斷

    此外，路透認為，伊朗戰爭未來走向之所以混亂不明，部分原因在於此前華府在對委內瑞拉的軍事行動上贏得太快太輕鬆。消息人士透露，助理們曾試圖說服川普，攻伊不可能像年初攻委那般迅速。捉拿委國前總統馬杜羅讓川普輕易掌控該國石油儲備；但相較之下，同樣擁油自重的伊朗顯然更難對付、武器更精良，以及宗教與安全機構更牢固。

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