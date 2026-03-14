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    首頁 > 國際

    中東奢華避風港 毀於「伊」彈

    2026/03/14 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    全世界佔地面積最大的杜拜購物中心在美以伊戰爭爆發後，遊客大幅減少，幾乎到了門可羅雀的地步。（法新社）

    全世界佔地面積最大的杜拜購物中心在美以伊戰爭爆發後，遊客大幅減少，幾乎到了門可羅雀的地步。（法新社）

    華爾街日報十二日報導，為報復美以發動的大規模軍事行動，伊朗近乎無差別轟炸中東鄰國，並封鎖能源運輸要道荷姆茲海峽。此舉使得阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等波斯灣國家受戰火波及，徹底打破了區域內富裕國家長久建立的「奢華避風港」幻象。

    美以伊戰爭爆發兩週以來，金碧輝煌的杜拜連日遭受伊朗飛彈和無人機侵襲，機場、深水港及全球聞名的「杜拜帆船飯店」皆受波及。為安撫民心，阿聯總統穆罕默德特地巡視杜拜購物中心，向外界擔保「一切安好」。然而，杜拜之所以能發展為全球頂尖金融中心，憑藉的是「免受衝突侵擾」這一核心概念。如今在伊朗武力威脅下，區域國家被迫面對身處動盪地緣的沉重現實。

    美國中情局（CIA）前反恐負責人哈德森表示，波斯灣國家的成功在於讓外界感覺「你並非身處中東」，但戰火讓該區域意識到自身已無法隔絕全球動盪。

    不僅阿聯，致力推動「二〇三〇願景」的沙烏地阿拉伯尤其身陷風險；以航空轉運及液化天然氣為支柱的卡達，也因空域限制與航道受阻面臨嚴峻挑戰。諷刺的是，對杜拜的攻擊也將使德黑蘭更難利用當地的掩護機構規避制裁。

    杜拜擁有十九間米其林星級餐廳及超過一七〇間五星級飯店，二〇二四年人口約四百萬，九成是外國僑民。據恒理環球顧問估算，阿聯去年吸引九八〇〇名百萬美元資產富人移居，人數超越美國。截至二〇二五年底，杜拜匯聚近三百間銀行及逾百家避險基金，被視為與倫敦、新加坡同等具高度可預測性的金融重鎮。

    然而，隨著數百枚飛彈與無人機鎖定該區，全球四大會計師事務所安侯建業已包機撤離員工，部分金融機構預訂緊急安置地，華爾街銀行駐杜拜員工亦被告知居家辦公。報導指出，只要流失部分海外僑民和投資，便會衝擊外界對杜拜及其他波斯灣地區作為財富避風港的信心。新加坡法律公司主管萊恩透露，戰事爆發後已處理約廿名鉅額資產客戶的轉移要求，其中不乏持有杜拜長期居留證「黃金簽證」者。

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