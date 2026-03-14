全球油價狂飆 美暫解除俄石油制裁

伊朗戰事推升國際油價飆升，衝擊全球民生經濟。圖為印度古加拉特邦第一大城亞美達巴德的民眾，13日提著空的瓦斯筒排隊搶購瓦斯。（路透）

各國有卅天可購買滯留海上的俄油

為緩和對伊朗「史詩怒火」軍事行動導致的全球油價飆升後果，美國財政部長貝森特十二日晚間宣布實施「暫時性授權」，暫時解除對俄羅斯的石油禁令，放行各國購買滯留在海上的俄國石油，為期卅天。

貝森特強調，這項量身制定的短期措施僅適用於已在運輸中的石油，因此不會對俄國政府帶來顯著財政效益。根據福斯新聞說法，截至十二日，全球水域約有一．二四億桶俄國出產的石油。

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俄羅斯經濟特使德米崔耶夫在社群平台發文，指當前的能源市場危機，使華府不得不移除對俄國石油的制裁，美國所認知到的現實情況是「缺少俄國石油，全球能源市場無法維持穩定」。

歐盟反彈 烏：無助於和平

川普政府的決定引發歐洲盟國反彈。法國總統馬克宏在與七大工業國集團（G7）領袖通電，商議經濟衝擊時，強調荷姆茲海峽的困境不能作為解除對俄制裁的正當理由。烏克蘭總統澤倫斯基十三日在巴黎的記者會上表示，美國此舉可能為莫斯科帶來一百億美元的收入，用以資助其入侵烏克蘭，「這絕對無助於和平」。

川普在福斯新聞十三日播出的訪問中，認為在當前美伊衝突之際，「俄國總統普廷或許正在稍微幫助伊朗」、「而他可能也覺得我們在協助烏克蘭，對吧？」。川普政府先前曾淡化有關俄國向伊朗提供情報、用於鎖定美軍目標的報導。美國特使魏科夫十日表示，莫斯科已否認這些指控，並暗示「我們可以相信他們的說法」。

南韓擬發能源券 訂油價上限

南韓政府十三日宣布，當局正評估發放「能源券」補貼未來因全球油價飆升導致生活負擔加重的家庭，並準備在油價居高不下及液化天然氣供應受阻的狀況下，擴大核能與燃煤發電。另據韓聯社報導，青瓦臺十三日正式實施石油產品最高限價制度，首輪上限為每公升汽油一七二四韓元（約卅七台幣），視國際油價波動兩週調整一次。

幾乎完全依靠印度滿足化石燃料需求的內陸國家尼泊爾，因印度九成的液化天然氣從荷姆茲海峽運輸，航道運輸停擺恐大幅衝擊能源供應。為遏止囤積和恐慌性搶購，尼泊爾政府開始販售半滿的桶裝家用瓦斯。當局強調，天然氣供應仍然充足，新措施旨在延長供應餘裕。

在印度西部古加拉特邦的納拉拉國家海洋公園外海停泊的俄羅斯油輪。（路透）

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