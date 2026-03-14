快撐不住! 伊朗飛彈、無人機發射量銳減9成

美國軍方十三日表示，一架KC-135空中加油機墜毀於伊拉克西部，造成四名機組人員死亡，另一架相關飛機已安全降落。圖為在日本沖繩美軍基地起飛的同型機。（美聯社檔案照）

美防長爆穆吉塔巴受傷毀容 已無力領導

美國戰爭部長赫格塞斯十三日在五角大廈記者會上表示，伊朗軍事能力已遭到戲劇性的削弱，飛彈發射量已下降九十％，而單程攻擊無人機的數量在十二日更銳減九十五％。他強調，伊朗目前已喪失製造更多武器的能力。至於伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼，赫格塞斯稱他可能「受傷且毀容」，並質疑他無能力領導伊朗。

赫格塞斯：無證據顯示伊朗埋設水雷

赫格塞斯直言，「我們知道這位新任的所謂最高領袖受傷了，而且可能毀容。他昨天發表了一份聲明，說實話很軟弱，而且沒有聲音、沒有影片，只是一份書面聲明」，「為什麼只發表書面聲明？我想你們知道原因。他的父親死了，他自己驚恐萬分、身受重傷、四處逃竄，而且缺乏合法性」。

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赫格塞斯還說，美以聯合空襲已擊中超過一．五萬個伊朗目標，目前無須擔心伊朗在重要運油航線荷姆茲海峽埋設水雷，因為沒有確切證據顯示伊朗這麼做。

根據美國媒體十三日報導，川普十一日在與七大工業國集團（G7）領袖開視訊會議時表示，伊朗大概要投降了；他還表示：「現在沒有人知道誰才是領導人，所以也沒人能現身宣布投降。」豈料穆吉塔巴在川普發表此言後廿四小時首度發表公開聲明，誓言會繼續戰鬥下去。十二日深夜，川普在社群媒體上發文開嗆，美國正從軍事與經濟等各層面「徹底摧毀」伊朗恐怖政權；伊朗海空軍皆已不復在，飛彈、無人機與其他一切武器也都正被毀滅；過去四十七年來一直在世界各地殺害無辜人民的「起肖爛咖」伊朗領導階層，已從地球表面消失，「我身為美國第四十七任總統統正在消滅他們，我深感榮幸。」

美KC-135墜毀伊拉克 伊朗民兵搶著招認

另一方面，美國軍方十三日表示，一架KC-135空中加油機墜毀於伊拉克西部，造成四名機組人員死亡，另一架相關飛機已安全降落。美軍中央司令部（CENTCOM）在X上發表聲明指出，搜救工作仍在進行中，加油機上六名機組人員證實已全部殉職；目前還正在調查墜機原因，但該加油機墜毀並非出自敵方火力或友軍誤擊。

這起墜機事件讓美軍在伊朗戰爭中累計損失至少四架飛機，以及陣亡人數累計達至少十三人。此前有三架F-15戰鬥機在科威特上空遭友軍誤擊。

累計損失四架飛機 美否認遭攻擊或誤擊

儘管美方強調墜機並非遭敵方攻擊或友軍誤擊，但伊朗軍方稍早透過官媒發表聲明宣稱，美軍加油機是被伊拉克境內的親伊朗民兵組織盟軍用飛彈打下來的，機上人員全數罹難；而由多個獲伊朗支持的武裝派系組成的「伊拉克伊斯蘭反抗軍」也聲稱，他們擊落一架KC-135，以及還攻擊了另一架飛機，但未能將第二架飛機打下來。

與伊拉克庫德族自治區首府阿比爾相距約四十公里的馬拉卡拉基地，十三日遭兩架無人機攻擊，造成駐紮當地的法軍一人死亡，為第一次有法國軍人在中東戰爭中陣亡。圖為基地遇襲時冒出的火光與煙霧。（路透）

「史詩怒火」行動日誌

伊朗首都德黑蘭十三日舉行聲援巴勒斯坦人的聖城日示威，包括伊朗總統、外長與最高國家安全委員會首長在內的三巨頭都公開上街參與遊行，絲毫無視美以兩國的斬首威脅。（路透）

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