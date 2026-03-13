川普議程不確定 川習會排場搞不定

即將在四月初登場的「川習會」仍處於高度不確定性，美方態度令中方相當懊惱。中國外交部發言人郭嘉昆12日對此低調回應，僅稱雙方仍就元首互動「保持溝通」。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會晤。（路透檔案照）

美國總統川普即將在本月底訪問中國，與中國國家主席習近平舉行峰會，但這場備受矚目的會晤目前仍處於高度不確定性。中國分析人士指出，由於白宮遲遲未透露川普的具體議程，以及雙方可能達成何種協議的細節，令中方相當懊惱。而在美國方面，企業界領袖至今也還不知道是否受邀隨行。

紐約時報十一日報導，在某種程度上，這或許正是與川普交手的常態。他向來推崇「不可預測性」，並曾表示讓對手陣腳大亂乃是致勝秘訣。相對地，北京當局則習慣在習近平參與任何會面之前，將所有細節都安排妥當。

請繼續往下閱讀...

去年曾隨中國學者訪問團赴美，參與非官方會談的上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，通常這類高層訪問的籌備工作，幾個月前就會啟動，但這次不僅起步極晚，而且許多細節仍在琢磨中，包括川普訪問期間可能會宣布哪些商業協議，以及川普還有什麼其他盤算等，「我們至今仍不清楚這次訪問能達成什麼成果。」

對於這場白宮預告將於三月卅一日至四月二日登場的峰會，美中貿易全國委員會（USCBC）會長譚森（Sean Stein）十日表示，白宮至今尚未邀請任何企業領袖隨行；據他了解，川普政府尚未決定是否讓企業高層隨同總統出訪。

美國企業領袖一直呼籲擬定更具企圖心的議程，試圖進一步開放中國市場，並排除美企在當地營運的障礙。具體訴求包括：取得美國基改農作物的進口許可、推動美國藥品出口，以及核准金融服務公司的待審執照。

白宮發言人對此回應，政府打算在適當時機發出邀請，並強調尚未發出邀請屬於正常情況。至於峰會的目標，該發言人表示，雙方均未透露具體細節。

中國官方尚未證實峰會的確切日期，但中國外交部長王毅八日仍釋出正面訊號，聲稱「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。」暗示峰會計畫並未因美國與以色列對中國戰略夥伴伊朗發動攻擊而脫軌。

吳心伯坦言，他懷疑中國是否會比照川普首次到訪規格，以極其隆重的排場款待。當年，習近平甚至親自陪同川普參觀紫禁城；但就在幾個月後，川普便對中國發動首輪貿易戰，「無論你招待得再怎麼周到，也無法阻止他改變心意。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法