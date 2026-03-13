誤炸伊朗女校 美參院要求調查

伊朗南部米納布鎮一所小學在2月28日美以開戰首日遭到「戰斧」巡弋飛彈攻擊，造成逾百名學童罹難。美軍初步調查顯示，疑似地理資訊未更新才會誤擊。（路透檔案照）

美國官員與知情人士十一日透露，初步調查顯示，美國得為伊朗一所女校在美以聯手攻伊時遭攻擊並導致上百名學童死亡一事負責，而且誤炸很有可能肇因於美國軍方使用過時的攻擊目標數據。同日，美國國會參議院中幾乎所有的民主黨籍議員簽署一封聯名信，要求國防部長赫格塞斯「迅速調查」伊朗女校誤炸事件。

研判美軍使用過時情報

美國與以色列聯手對付伊朗的行動首日二月廿八日，伊朗南部米納布鎮一所女子學校疑似遭到誤炸，造成絕大部分是學童的至少一七五人死亡，為過去數十年來美國捲入的衝突中，造成平民死傷最慘重事件之一。專家根據影片研判，擊中該區的是一枚美國戰斧巡弋飛彈。

美軍上週對此展開內部調查，結果指向美軍可能需為此事負責。路透十一日引述兩名知情人士的說法，指出該校遭攻擊的原因在於美軍使用了過時情報。根據該女校官網的存檔副本，學校就位於一座伊朗伊斯蘭革命衛隊的營地旁邊。其中一位匿名消息人士透露，負責製作目標鎖定套件的官員，看似應用了過時情報。

目前，這場悲劇發生的確切原因仍是謎團，尚不清楚為何在執行攻擊時會使用過時數據，以及是否有其他因素導致此一錯誤。由於調查仍在進行中，最終結論何時出爐仍是未知。五角大廈面對置評請求時僅表示，仍在調查。

華府此前對女校誤炸事件的態度是甩鍋卸責，包括川普總統在未提供證據下反控伊朗才該負責，稍後改口稱自己對該攻擊了解不足，以及會接受還在進行中的調查的結果。至於赫格塞斯與其他美國官員則說，美國不會刻意以平民為攻擊目標。根據國際法，蓄意攻擊學校、醫院或任何其他民用建築，恐構成戰爭罪。

在此同時，除民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼外，共四十六名參議員均簽署聯名信要求赫格塞斯「迅速調查」伊朗女校遭誤炸一案。

