    國際

    小哈米尼首份聲明：持續攻擊

    2026/03/13 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    穆吉塔巴並未在鏡頭前露面，其聲明由國家電視台新聞主播代為宣讀。（歐新社）

    穆吉塔巴並未在鏡頭前露面，其聲明由國家電視台新聞主播代為宣讀。（歐新社）

    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），十二日首次發表聲明，呼籲伊朗人民團結一致，對抗美國和以色列的侵略，將持續封鎖重要石油要道荷姆茲海峽，做為對美以施壓的籌碼，並警告周邊鄰國關閉境內的美軍基地，否則將會持續遭到攻擊。

    封鎖荷姆茲海峽 續打美軍基地

    現年五十六歲的穆吉塔巴並未在鏡頭前露面，其聲明由國家電視台新聞主播代為宣讀。聲明誓言將為戰爭罹難者復仇，包括在南部一所小學遭空襲喪生的逾百名死者。聲明還提到，「我們將向敵人索賠，若遭拒絕，我們將逕行奪取我們所認定數量的財產；若無法做到，我們將摧毀其同等數量的財物，正如他們摧毀我們的財產一樣。」穆吉塔巴強調，伊朗針對美以攻擊的報復，「到目前為止，僅有一小部分化為具體行動；但在全面實現目標之前，此事將始終是我們的首要任務之一。」

    穆吉塔巴也向伊朗地區盟友致謝，包括黎巴嫩真主黨、葉門青年運動，以及伊拉克的武裝團體，「我們將『抵抗陣線』的國家視為我們最好的朋友，而抵抗的事業與『抵抗陣線』，是伊斯蘭革命價值觀中不可分割的一部分。」

    在這份聲明宣讀完畢後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱，已對以色列與各地的美軍基地發動攻擊，以向穆吉塔巴及其家族致敬。

    穆吉塔巴的聲明釋出伊朗有意繼續作戰的訊號。這場衝突不僅擾亂全球能源供應與國際航班，破壞波斯灣阿拉伯國家所享有的相對安全，同時也讓伊朗的領導層、軍隊與彈道飛彈計畫付出慘痛代價。伊朗衛生部八日表示，已有逾一二〇〇人喪生、超過一萬名平民受傷。

    路透十一日引述知情消息人士報導，美國最新情報顯示，在經歷近兩週的猛烈轟炸後，儘管最高領袖哈米尼在空襲首日即遭擊斃，但「多份」情資報告提供「一致的分析結果」，即德黑蘭領導層仍大致完好，短期內並無崩潰的跡象，而且仍維持對伊朗民眾的控制。

