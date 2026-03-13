邊打邊求和 伊朗提停戰3條件

衛星影像顯示，伊朗德黑蘭以南約30公里的軍事設施11日遭到空襲。圖為該處軍營2月22日（上）與3月11日（下）的對照。（法新社）

要求美以賠償 永不再攻擊

美國與以色列對伊朗的劇烈打擊行動即將進入第三週，縱使美國總統川普已宣稱「史詩怒火」行動勝利，尚無明顯跡象顯示衝突落幕在即。德黑蘭除了強調會持續戰鬥外，也向美以開出停戰條件，要求兩國必須承諾未來不再打擊伊朗。

歐洲與中東國家介入協調

彭博引述知情人士說法，歐洲與中東國家協助建立背後管道調解伊朗衝突。德黑蘭對協調方表明，美以必須承諾未來不再攻擊伊朗，當局尤其擔憂特拉維夫在此次戰爭過後重新發起軍事行動的可能性。

伊朗總統裴澤斯基安十一日向俄羅斯和巴基斯坦領袖表明，終結這場戰爭的唯一方式為滿足「承認伊朗合法權利」、「支付賠償」及「反對未來侵犯的國際堅定承諾」三項條件。

川普本週談到，由於伊朗軍事能力已遭巨幅削弱，打擊行動將迅速結束。但無論美國、以色列還是伊朗，對外仍表示準備繼續戰鬥至少數週時間。

伊朗也持續對以色列及沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達和巴林等波斯灣國家發射飛彈及無人機，並鎖定運輸要道荷姆茲海峽航行船隻，實質封鎖該航道，衝擊全球能源市場穩定。眼下情勢迫使沙國進一步直接參與衝突，防止局勢惡化，其他有感於自身經濟利益受戰爭衝擊的波灣國家，亦試圖與美伊雙方溝通。

領袖通話 阿曼譴責伊朗

阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）十一日與裴澤斯基安通話，為兩國領袖自二月廿八日衝突爆發後首次溝通。海賽姆譴責德黑蘭對阿曼的攻擊。此前阿曼南部的沙拉拉港口燃料槽才遭無人機襲擊。

華盛頓與特拉維夫起先設下的軍事目標為推翻伊朗伊斯蘭共和國政權。然而，即便掌權卅七年的最高領袖哈米尼喪命，並未徹底動搖神權政府的統治與軍事掌控，選出哈米尼之子穆吉塔巴接任最高領袖，被外界認定為反抗美以施壓的決策。

安理會決議德黑蘭停止攻擊

聯合國安全理事會十一日通過決議案，要求德黑蘭立即中止對波斯灣國家的一切攻擊，並譴責伊朗關閉、阻擋或其他干預荷姆茲海峽國際航行的所有行動和威脅行徑。這項由巴林提出的決議案獲一三五國連署，反映出「波斯灣在全球經濟中所扮演的關鍵角色」，最終以十三票同意通過。中國和俄羅斯不滿決議案隻字未提美以對伊朗的敵對行為，因此棄權。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼批評，決議案所採納的文本，顯示出為追求美國與以色列的政治議程，明目張膽濫用安理會權責，及對伊朗的不公正對待。支持決議案的美國駐聯大使瓦爾茲表示，從表決結果來看

「史詩怒火」行動日誌

