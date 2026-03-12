伊朗首都德黑蘭11日舉行規模盛大的喪禮，悼念在美國和以色列空襲中喪命的軍事指揮官。（路透）

針對美國、以色列對伊朗的戰爭，美國新聞網站Axios與有線電視新聞網（CNN），十一日分析並列出五種與三種可能結束的方式。

根據Axios，一是談判達成停火，並重啟核談判。美國總統川普九日表示，重新談判仍有「可能」，但是他對伊朗強硬派穆吉塔巴接替其父、出任最高領袖感到失望。

二是「委內瑞拉模式」。即類似一月美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，與繼任者建立合作關係。不過專家指出，伊朗的政治權力結構設計是為防止喪失單一領袖而崩潰，與委國不能相提並論。

第三種可能是大規模人民起義導致政權瓦解。不過伊朗反對派目前缺乏能團結各派的領導人，也缺乏有組織的力量。流亡王儲芮沙．巴勒維具有聲望，但是川普先前已淡化他的政治影響力，一部分原因在於他長期未在伊朗生活。庫德族雖可提供支援，但是可能使伊朗陷入長期內戰。

第四是特種部隊直搗伊朗核武庫，奪取或摧毀其高濃縮鈾庫存。此舉將是以消滅實體威脅，而非透過政治解決方案結束戰爭。

第五種是川普宣布勝利並撤軍。在此情況下，川普認定已大幅削弱伊朗飛彈和無人機能力，不論是否解決德黑蘭政治局勢，直接宣布達成「歷史性勝利」並撤軍。

前美國政府國安高層官員麥格克（Brett H. McGurk）向CNN分析三種可能結局，第一種為圍堵伊朗，發生機率六十％，即類似一九九〇年代伊拉克的狀況，在三月結束前達成軍事目標，伊朗軍力和國防工業基礎被顯著削弱，但政權結構依舊；之後美國和國際持續制裁、美以和其他可能夥伴巡邏伊朗空域，迫使伊朗停止發展核武、放棄長程飛彈計畫。

第二種是伊朗變本加厲，這是最糟糕的情況，發生率卅％。若戰爭經濟衝擊迫使川普提早宣布勝利，伊朗將得以鞏固政權並重建軍事核武能力，導致中東比戰前更不穩定，美國恐需進一步捲入並加強對波灣盟友的防禦支援。第三種情況則是最好的情況，軍事行動削弱伊朗安全機關和政權，提高人民起義推翻政權的信心，發生率十％。

麥格克指出，這三種情境並非互斥，美伊接觸不會隨戰爭結束而停止。最可能的結局是一個更為弱化、受圍堵的伊朗，以及面臨區域勢力重新平衡的不確定未來。

