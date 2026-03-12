接班傀儡? 小哈米尼3天不見人影

8日接班亡父的伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼，迄今既未露面也未曾發言，甚至還在美國與以色列的聯合空襲中受傷。（路透檔案照）

伊朗消息人士透露，八日接班亡父的伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），是被伊斯蘭革命衛隊（IRGC）強推出來的傀儡，接班迄今既未露面也未曾發言，甚至還在美以的聯合空襲中受傷。此外，據傳穆吉塔巴身價驚人，擁有至少價值卅億美元（約台幣九五三億元）的海外資產。

革命衛隊硬推穆吉塔巴 恐加劇對內鎮壓

路透引述消息人士報導，大權在握的革命衛隊在最高領袖哈米尼死於美國和以色列的空襲之後，強推穆吉塔巴接班，理由是穆吉塔巴將是老哈米尼的乖順版，會支持革命衛隊的強硬政策。消息人士說，革命衛隊硬將穆吉塔巴推出來接班，恐導致伊朗對外姿態更強硬，對內鎮壓更嚴厲。革命衛隊主導體制，恐將伊朗改造為披著一層宗教合法性薄紗的軍事國家，破壞本已逐漸萎縮的支持基礎。

消息人士指稱，伊朗現在就是被革命衛隊掌控。哈米尼曾有能力約束革命衛隊，促使其意見與體制內政治、宗教界人士的觀點保持平衡，但未來革命衛隊在重大決策上可能握有最終決定權。華府智庫「中東研究所」（MEI）資深研究員瓦坦卡認為，穆吉塔巴的地位成就於革命衛隊，因此他無法像老哈米尼一樣，擁有至高無上的權力。

儘管一度遭政壇與宗教高層務實派反對，負責遴選最高領袖的「專家會議」仍在延後數小時後，對外宣布穆吉塔巴接班。然而，令反對穆吉塔巴接班者更擔心的是，穆吉塔巴成為最高領袖後，迄今既未露面也沒有發表任何聲明，據傳是因為受傷。伊朗官方媒體主播曾以「負傷的戰爭老兵」稱呼穆吉塔巴，暗示他受傷的傳聞所言不虛；以色列情報評估也認為，穆吉塔巴在美以空襲中受到輕傷。

穆吉塔巴空襲中受傷 海外資產至少30億美元

一名伊朗官員十一日向路透證實，穆吉塔巴雖受輕傷，但仍在工作，但未說明傷勢細節，也未說明為何穆吉塔巴接班迄今始終未曾露面或發言。紐約時報引述三名要求匿名的伊朗官員說法，穆吉塔巴腿部等部位受傷，但意識清醒，目前藏身於通訊受限的高度安全地點。

以色列媒體「耶路撒冷郵報」十日報導，此前不具知名度的穆吉塔巴，過去數十年來不僅在其父的辦公室運籌帷幄，還掌控一個至少價值卅億美元的龐大金融帝國，資產遍布伊朗境內，以及英國倫敦、阿拉伯聯合大公國，與數個歐洲國家等海外地區，包括在倫敦市中心與北區擁有數棟豪宅，其中一棟位於倫敦戒備最森嚴的地區，距離以色列駐英國大使館僅數公尺。報導指稱，這些房地產與資產都沒有出現在穆吉塔巴名下的官方產權文件上，是他用來洗錢，以及為其控制的機構注資的工具。

