伊朗升高攻擊 擴及油田、機場

「史詩怒火」行動日誌

波灣國家與荷姆茲海峽商船都遇襲

伊朗十一日凌晨發動新一波猛烈攻勢，不僅在荷姆茲海峽襲擊商船，出動無人機襲擊沙烏地阿拉伯油田與杜拜國際機場，更連續三小時向以色列多座城市發射飛彈。隨著德黑蘭一家銀行遭空襲波及，伊朗軍方宣布，將中東地區的金融機構列為新打擊目標。這項威脅讓國際金融機構雲集的阿拉伯聯合大公國杜拜，以及沙烏地阿拉伯和巴林面臨極大風險。

連轟以色列三小時 也攻擊巴林伊拉克

在針對以色列的攻擊中，伊朗革命衛隊聲稱，攻擊海法的衛星通訊中心，以及以色列境內的軍事基地。以色列軍方則說，偵測到多枚來自伊朗的飛彈，已啟動防空系統攔截，同時持續對伊朗及黎巴嫩展開一波攻擊。

此外，革命衛隊表示，也對駐有大量美軍的巴林與伊拉克庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan）發動攻擊，強調這波攻擊是「自戰爭開始以來最激烈、最沉重的一次」。

衝突的戰火正向經濟領域蔓延。伊朗媒體報導，美國與以色列的攻擊導致德黑蘭一家銀行多名員工喪生。對此，伊朗聯合軍事司令部「哈塔姆安比亞中央司令部」（Khatam-al Anbiya Central Headquarters）發布聲明，揚言將開始鎖定中東地區的銀行和金融機構為目標，敦促區域民眾避免靠近銀行一公里範圍內。

在伊朗持續干擾國際油市與海空交通之際，全球國際旅客吞吐量最大、也是阿聯酋航空基地的杜拜國際機場附近，十一日遭兩架伊朗無人機擊中，造成四人受傷，但航班仍維持正常運作。

在能源設施方面，沙烏地阿拉伯國防部表示，十一日上午在波斯灣地區攔截多架無人機與彈道飛彈，包括兩架鎖定沙國油田的無人機。消息人士透露，阿聯魯瓦斯（Ruwais）一座工業區遭無人機攻擊並引發火災後，阿聯最大煉油廠已暫時關閉。

阿聯煉油廠關閉 卡達暫停生產天然氣

此外，卡達也傳出爆炸聲響，該國已因衝突暫停生產與出口液化天然氣，導致歐洲能源價格飆漲。

路透引述消息人士披露，美國總統川普政府在提交國會數個委員會的報告中指出，美軍對伊朗發動空襲的頭兩天，已耗費價值五十六億美元（約一七八〇億台幣）彈藥。部分國會助理表示，白宮近日預料向國會提出申請追加戰爭經費。另有美國官員透露，這筆追加預算可能多達五百億美元（近一‧六兆台幣），也有人認為可能更高。

另一方面，五角大廈證實，開戰迄今除七名美軍殉職外，另外還有約一四〇人受傷，其中八人傷勢嚴重。

伊朗革命衛隊11日證實，在荷姆茲海峽襲擊懸掛賴比瑞亞國旗的貨輪「Express Rome號」，以及泰國貨輪「Mayuree Naree號」。（路透）

美軍中央司令部透過社群平台宣布，美軍10日摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括荷姆茲海峽附近的16艘布雷船。（路透）

