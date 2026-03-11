為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「史詩怒火」行動日誌》川普暗示伊朗戰事將很快結束 警告再挑釁將重擊

    2026/03/11 05:30
    「史詩怒火」行動日誌（3/10）

    「史詩怒火」行動日誌（3/10）

    ●美國總統川普暗示伊朗戰事可能很快就會結束，但對停止攻擊的時間表仍含糊其辭，並警告如果德黑蘭再次挑釁，將會遭到更嚴厲的打擊。

    ●由於市場對石油供應的擔憂引發動盪，川普表示，將豁免部分對石油的制裁，以降低價格。

    ●石油與天然氣價格在川普前述聲明後下跌，國際油價下跌約8％，歐洲天然氣合約價格則下跌約15％。亞洲股市反彈，華爾街3大指數9日收盤大幅走高，歐洲股市10日開盤大漲。

    ●以色列總理納坦雅胡表示，對伊朗的攻勢尚未結束，希望協助伊朗人民擺脫暴政枷鎖。

    ●伊朗革命衛隊表示，戰爭何時與如何結束，將由他們來決定，而非美國；只要戰爭持續，就不會允許石油出口給美國與以色列的盟友。伊朗外交部長阿拉奇堅稱，不會與美國談判。

    ●以色列軍方表示，將打擊黎巴嫩南部的真主黨目標，呼籲當地居民撤離。

    ●伊朗發射飛彈，鎖定位於伊拉克庫德斯坦地區的美軍哈利爾空軍基地。

    ●土耳其在東南部的北大西洋公約組織（NATO）雷達基地附近，部署「愛國者」防空系統，因應伊朗戰爭飛彈威脅、強化空防行動。

    資料來源：綜合外電

    整理：國際新聞中心

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播