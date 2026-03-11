「史詩怒火」行動日誌》川普暗示伊朗戰事將很快結束 警告再挑釁將重擊

「史詩怒火」行動日誌（3/10）

●美國總統川普暗示伊朗戰事可能很快就會結束，但對停止攻擊的時間表仍含糊其辭，並警告如果德黑蘭再次挑釁，將會遭到更嚴厲的打擊。

●由於市場對石油供應的擔憂引發動盪，川普表示，將豁免部分對石油的制裁，以降低價格。

●石油與天然氣價格在川普前述聲明後下跌，國際油價下跌約8％，歐洲天然氣合約價格則下跌約15％。亞洲股市反彈，華爾街3大指數9日收盤大幅走高，歐洲股市10日開盤大漲。

●以色列總理納坦雅胡表示，對伊朗的攻勢尚未結束，希望協助伊朗人民擺脫暴政枷鎖。

●伊朗革命衛隊表示，戰爭何時與如何結束，將由他們來決定，而非美國；只要戰爭持續，就不會允許石油出口給美國與以色列的盟友。伊朗外交部長阿拉奇堅稱，不會與美國談判。

●以色列軍方表示，將打擊黎巴嫩南部的真主黨目標，呼籲當地居民撤離。

●伊朗發射飛彈，鎖定位於伊拉克庫德斯坦地區的美軍哈利爾空軍基地。

●土耳其在東南部的北大西洋公約組織（NATO）雷達基地附近，部署「愛國者」防空系統，因應伊朗戰爭飛彈威脅、強化空防行動。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

