    國際

    美攻伊推升油價 共和黨憂拖累期中選舉

    2026/03/11 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國空軍一架B-52同溫層堡壘轟炸機9日準備降落英格蘭西南部的費爾福空軍基地（RAF Fairford），一架B-1槍騎兵轟炸機已經進駐。英國首相施凱爾已同意美國使用費爾福基地和印度洋的狄耶戈加西亞基地，對伊朗發動攻擊。（法新社）

    

    在美國總統川普下令攻擊伊朗一週多後，美國國會共和黨籍議員九日在佛羅里達州邁阿密舉行年度戰略會議，其中高踞眾議題之首的迫切問題，正是如何避免伊朗戰爭成為共和黨人的期中選舉選情包袱。在此同時，民調顯示，近七成美國人認為油價會因川普攻擊伊朗而持續走高，凸顯川普在十一月期中選舉前對付伊朗給共和黨人帶來多大的政治風險。

    美以聯手攻伊引發中東各地的報復性反擊，連鎖效應遍及全球；隨著原油價格飆至多年來高點，美國燃料價格也因此上漲，值此距離十一月初期中選舉投票只剩八個月之際，共和黨人恐面臨攻伊的負面影響，在期中選舉中失去在國會參眾兩院中享有的微弱主控權，進而導致川普在總統任期最後兩年的施政處處掣肘。

    再者，川普當初競選回鍋白宮時曾誓言結束海外戰爭，但他今年先對付委內瑞拉後又空襲伊朗，不知何時結束的伊朗衝突已導致川普基本盤分裂。曾是川普忠粉、稍後公開決裂的前共和黨聯邦眾議員的葛林，就把這場最新的中東衝突，形容為川普對自己發起的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的「背叛」。

    但在國會山莊，僅少數共和黨人對伊朗衝突表示擔憂；但若大眾負面情緒進一步惡化，國會共和黨人假以時日可能會更積極發聲。

    美國喬治華盛頓大學教授貝爾特說，外交政策通常不是期中選舉的要角，除非該外交政策與導致民眾過得更差有直接關聯。貝爾特對油價飆升所造成的經濟衝擊提出警告，因為該衝擊可能會拖到期中選舉投票日，加劇執政黨在期中選舉時通常會面臨的政治利空因素。貝爾特說，當選民看到物價漲得比薪水還快時，就會將兩者聯繫起來，「這將對執政者造成負面影響，而目前的執政者是川普。」

    民調︰僅29％美國人支持空襲伊朗

    九日結束的路透／益普索四天線上民調的結果顯示，約六七％的美國人（四四％的共和黨人與八五％的民主黨人）認為，油價在從現在起的未來一年會上漲；六成美國人預期這場伊朗衝突將會「拖上一陣子」。該民調還顯示，僅廿九％的美國人支持空襲伊朗，此一結果與軍事行動開始後數小時內的路透／益普索民調結果（廿七％）相當。

