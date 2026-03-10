川普訪中規模不斷縮水 美中恐難重啟商業合作

（路透檔案照）

美國總統川普即將在本月底訪問中國，與中國國家主席習近平舉行峰會。路透九日引述五名聽取籌備簡報的消息人士報導，由於川普政府的籌備工作消極，以及部門之間的立場分歧，川普此次訪中似乎不太可能為重啟兩國商業與投資關係創造空間，即使是有限度的重啟，恐怕也難以達成。觀察家指出，這是一場「不斷縮水」的國是訪問。

報導指出，歷經川普加徵關稅以及中國限制稀土出口的激烈摩擦期後，華府與北京正尋求維持雙方自去年底以來呈現的穩定關係。不過，若干美國企業仍抱持希望，期盼川普此行能取得更多進展，而不僅僅是為目前已在考量中的中國採購大豆與波音（Boeing）飛機協議開綠燈。

美國貿易代表署 不願帶CEO隨行

這將是川普與習近平自去年十月達成貿易休戰以來的首次會面。三名了解行程安排的消息人士指出，此次峰會已蒙上一層陰影，原因在於這類通常需要數個月精心籌備的活動，川普政府卻在最後一刻才進行規劃，令中方感到挫折。

不確定性還包括棘手的關稅問題，以及川普是否會比照加拿大、英國與德國領袖的規格，率領一支商業代表團同行。目前，美國企業領袖尚未爭取到部分人士期盼的執行長（CEO）代表團隨行。另一方面，也沒有跡象顯示北京正順利為其企業取得所尋求的投資保護。

兩名消息人士透露，美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）正積極推動籌組CEO代表團，美國駐中官員也已向相關企業進行初步接觸。但與財政部共同主導峰會議程的美國貿易代表署，一直不願帶領CEO隨行，以確保焦點集中在「管理貿易」（managed trade）上。

華府智庫「布魯金斯研究所」約翰桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）主任何瑞恩（Ryan Hass）表示：「這感覺像是一場不斷縮水的國是訪問。外界對此行能達成什麼目標的期望，似乎一天比一天小。」

一名了解籌備進展的人士表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰本週在巴黎的會面，將聚焦於北京峰會可能達成的具體成果。

此外，川普今年一月邀請中國車廠在美國建廠，但川普並未比照對待日本、南韓與台灣的模式，全力確保來自中國的投資承諾。部分共和黨國會議員已警告貝森特，華府不應降低對中國投資的防護措施。

關稅則是一個潛在的引爆點。美國最高法院上月廢除川普根據緊急法規，對中國及其他國家加徵的十％芬太尼相關關稅。美國官員表示，川普政府已告知北京，將依據另一項法律重新徵收該關稅。

